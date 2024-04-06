AKP Milletvekili, eski AKP'lilere hesap soracaklarını söyledi

Yerel

AKP Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, yerel seçimlerinde AKP'den aday gösterilmeyen ve başka partilerden aday olan eski AKP'lilere yönelik, "Bu siyasi harekette birlikte yürüyen ve bizden aday adayı olup daha sonra başka limanlara sığınanlara elbetteki hesap soracağız" dedi.

Yerel seçimlerde Elazığ'da AKP'den belediye başkan aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen AKP'liler istifa ederek Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi'ne geçerek aday olmuştu. YRP'ye geçen İbrahim Ormanoğlu Akçakiraz belde belediyesini, Ebubekir Irmak Sivrice belediyesini, Muhammet Septioğlu Palu Belediyesini, BBP'den aday olan Hatif Çadırcı ise Yazıkonak belde belediyesini kazandı.

AKP'Lİ VEKİL TEHDİT ETTİ

AKP'nin adayı Şahin Şerifoğulları'nın 65 bin 682 oy alarak Elazığ Belediyesini tekrar kazanmasının ardından kent merkezinde AKP'liler kutlama yaptı. Kutlamada konuşan AKP Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, şunları söyledi:

"AKP'den aday adayı olup başka partilere gidenleri tehdit etti. 'Düştüğümüz yerden tekrar kalkacağız' diyen Açıkkapı, Allah'a çok şükür aziz milletimiz bugün Şahin Şerifoğulları'yla birlikte bir beş yıl daha bu aziz şehre hizmet ve yatırım sunma imkanını verdi. Ben bundan dolayı aziz hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Bugün bu mutluluğu yaşarken tabi ki varsa bir yerde eksikliğimiz bunların da hesabını kendimize soracağız, sorgulayacağız ve Allah'ın izniyle düştüğümüz yerden tekrar kalkacağız. Bugünkü seçimlerde milletimizin iradesinin tecellisiyle kazanacak bütün adaylara başarılar diliyorum. Sorgulayacağımız çok şey var neden başarısız olduk, kimlerin ihanetine uğradık, kimler bizi yarı yolda bıraktı bunların hesabını tabi ki sorgulayacağız. Bu siyasi harekette birlikte yürüyen ve bizden aday adayı olup daha sonra başka limanlara sığınanlara elbetteki hesap soracağız. Dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı biz 22 yıldır yarı yolda bırakmadık yarı yolda bırakanlara da sitemimiz var."

"KİMSEYE HESAP VERECEK DEĞİLİZ"

AKP'li Açıkkapı'nın açıklamalarına tepki gösteren Yeniden Refah Partisi Akçakiraz Belediye Başkanı İbrahim Ormanoğlu, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bunu sadece kendi üstüme de alınmış değilim Karakoçan'ın, Palu'nun, Sivrice'nin, Alacakaya'nın, Hatif Çadırcı'nın kaybedilmesinde teşkilatın büyük bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Siz niye bu öngörüyü yapamadınız? Bize hesap soracaklarını söylüyorlar da kendilerine kim hesap soracak mutlaka onlara da bir hesap soranın olması gerektiğini düşünüyorum. Yine seçim sürecinde Ak Parti il başkanımız birkaç Akçakiraz'ı ziyaret etti her ziyaretinde bizi ve seçmenimizi tehdit etti. Adam olmamakla suçladı. Herkesin hür iradesi var ve iradesini de sandığa yansıttı. Dilinin, üslubun hoş olmadığını düşündüğümüz bazı videolarda var elimizde. Siyasi üslubun bu olmaması lazım ben hiçbir zaman kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı bir üslup kullanmadım bu sayede AK Parti'nin aldığı oyun bir buçuk katı fark attım. Bunu göremiyorlarsa kendi öngörüsüzlükleri toplumun ya da benim suçum değil. Biraz topluma inselerdi, toplumun sesine kulak verselerdi Ak Parti için Elazığ'da bir hezimet olmazdı."