Aksaray Belediyesi Ramazan Ayında İftar Çadırı Açtı

Yerel

Aksaray Belediyesinin 11 ayın sultanı Ramazan ayında Ulu Cami avlusunda açtığı iftar çadırında her gün 3 bini aşkın kişi aynı sofrada ezan sesiyle orucunu açıyor.

Belediye Başkanı Evren Dinçer tarafından geleneksel hale getirilen ve Ulu Cami önünde kurulan iftar çadırında her gün 3 bin kişi ağırlanıyor. Tarihi Ulu Cami önünde kurulan iftar çadırında her gün kimsesiz ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarla birlikte çeşitli nedenlerle evinde orucunu açamayacak kişilere 1 ay boyunca hizmet veriliyor. Çadırda her gün tatlı, çorba, pilav ve ana yemek olmak üzere 4 çeşit yemek ikramında bulunuluyor.

Ramazan ayının manevi bereketini tüm şehirde yaşatmak için birçok sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Evren Dinçer, Ramazan ayında düzenledikleri sosyal ve kültürel çalışmalarla ilgili bilgiler vererek, "Ramazan'ın ilk gününde hizmet vermeye başladığımız İftar çadırımızda, ramazan ayı boyunca binlerce hemşerimizin aynı iftar sofrasında buluşmasını sağlıyoruz. Her gün 3 bin insanımız yemek hizmetimizden yararlanıyor. Bu vesileyle sadece ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız değil Ramazan ayının en güzel hasletlerinden biri olan paylaşmak ve hep bir arada olma özelliğimizi bu Ramazan ayında da yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayı boyunca iftar çadırının yanı sıra sıcak yemek ikramımız, evde bakım hizmetlerimiz ve gıda kolisi dağıtımlarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı Ulu cami önünde kurduğumuz iftar çadırımıza davet ediyorum" dedi. - AKSARAY