Aksaray'da 4 şüphelinin midesinden 155 parça uyuşturucu kapsülü çıktı, tutuklandılar - Son Dakika
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Aksaray'da 4 şüphelinin midesinden 155 parça uyuşturucu kapsülü çıktı, tutuklandılar

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Aksaray\'da 4 şüphelinin midesinden 155 parça uyuşturucu kapsülü çıktı, tutuklandılar
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Aksaray'da şehirlerarası yolda narkotik uygulamasında yakalanan dört şüphelinin iç beden muayenesinde, yuttukları 155 parça uyuşturucu kapsülü bulundu. Ele geçirilen 1 kilo 250 gram eroin ve 56 gram metamfetaminin ardından tutuklanan dört şüpheli ceza infaz kurumuna gönderildi.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da şehirlerarası yolda düzenlenen narkotik uygulamasında yakalanan dört şüphelinin iç beden muayenesinde, yuttukları 155 parça uyuşturucu bulunan kapsül tespit edildi. Toplam 1 kilo 250 gram eroin ve 56 gram metamfetamin ele geçirilmesinin ardından dört şüpheli tutuklandı.

Aksaray'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şehirlerarası yolda gerçekleştirdiği uygulamada yakalanan dört şüphelinin, uyuşturucu maddeleri yutarak taşıdığı belirlendi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen çalışma kapsamında yapılan iç beden muayenesinde, şüphelilerin midesinden toplam 155 parça eroin ve metamfetamin küpsülü çıkarıldı.

Ele geçirilen uyuşturucuların 1 kilo 250 gram eroin ve 56 gram metamfetamin olduğu bildirildi.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda ayrıca 13 bin lira ile üzerinde 100 bin ve 50 bin ibareleri bulunan İran riyalleri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dört şüpheli, sorgulandıkları sulh ceza hakimliğinde tutuklandı. Şüpheliler, Aksaray Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Aksaray'da 4 şüphelinin midesinden 155 parça uyuşturucu kapsülü çıktı, tutuklandılar - Son Dakika
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