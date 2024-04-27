Aksaray'da Akıllı Sinyalizasyon Sistemi Uygulanıyor - Son Dakika
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Aksaray'da Akıllı Sinyalizasyon Sistemi Uygulanıyor

Aksaray\'da Akıllı Sinyalizasyon Sistemi Uygulanıyor

Aksaray Belediyesi, şehir genelinde akıcı ve güvenli ulaşım imkanı oluşturmak için akıllı sinyalizasyon sistemlerini yaygınlaştırıyor. Bu sistem sayesinde trafik yoğunluğu yaşanan kavşaklarda yeşil sürelerin optimizasyonu sağlanarak hızlı ve doğa dostu bir ulaşım imkanı sunuluyor.

27.04.2024 17:54  Güncelleme: 17:57
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Aksaray Belediyesi, şehir genelinde akıcı ve güvenli ulaşım imkanı oluşturmak için yenilikçi projelerine bir yenisini daha ekliyor.

Günün belirli saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanan kavşaklara uygulanan 'Akıllı sinyalizasyon' sistemleri ile şehir içi ulaşımında yeni bir dönem başlıyor. Akıllı Sinyalizasyon uygulaması daha önce şehir genelindeki bazı noktalarda pilot bölge olarak uygulanmıştı. Uygulanan bölgelerde alınan olumlu sonuçlar değerlendirilerek Belediye Başkanı Evren Dinçer'in talimatları ile Akıllı Sinyalizasyon uygulaması yaygınlaştırılıyor. Şehrin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için yenilikçi projeler geliştiren Belediye Başkanı Evren Dinçer, Yeni Sanayi Sitesi giriş ve çıkışları ile birlikte makas bölgesinde Akıllı Sinyalizasyon sistemlerinin uygulanmasını sağlamıştı. Buradan alınan olumlu neticelerin ardından Fatih, İstiklal, Laleli ve Pınar Mahallelerinin kesiştiği kavşakta da Akıllı Sinyalizasyon sistemleri uygulanmaya başlanıldı.

Konuya dair açıklamalarda bulunan Başkan Dinçer, "Aksaray'ımız her geçen gün büyüyen, göç alan buna paralel olarak araç yoğunluğu giderek artan bir şehir. Aksaray'ı geleceğe taşımak hem zaman tasarrufu elde etmek hem araçların bekleme sürelerini kısaltarak daha az karbon salınımı sağlayarak hem de modern kent olmanın gerekliliğini yerine getiriyoruz" dedi.

Akıllı sinyalizasyon nasıl çalışıyor?

Kavşak kollarına yerleştirilen sensörler yoğunluk durumuna göre sinyalizasyon sistemine uyarı gönderiyor. Yoğunluk hesabı yapılarak yoğun olan yönlere daha uzun yeşil süresi uygulanarak kavşaklardaki yeşil sürelerin optimizasyonu sağlanıyor. Bu sayede gereksiz yeşil ışık yakmanın önüne geçilip gecikme sürelerinde iyileşme sağlanarak vatandaşlara hızlı, yenilikçi ve doğa dostu bir ulaşım sunuluyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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