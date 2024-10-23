Aksaray'da Darp İddiası: 'Özgür Olmak İstiyorum' - Son Dakika
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Aksaray'da Darp İddiası: 'Özgür Olmak İstiyorum'

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Büşra Tosun, eski eşinin sevgilisi tarafından çocuklarının gözünde darp edildiğini anlattı.

23.10.2024 11:32
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Haber: Kemal Onur Atalay

(AKSARAY) - Aksaray'da eski eşinin sevgilisi tarafından sokak ortasında ve çocuklarının gözü önünde darp edilen Büşra Tosun, "Ben ölmek istemiyorum. Ben çocuklarım için yaşıyorum, eğer başıma bir şey gelirse kesinlikle intihar değildir. Artık devletin bu işe bir çözüm bulmasını istiyorum, o gün şikayetçi olduktan sonra onlar ellerini kollarını sallayarak gittiler ve ben bugün sokağa çıkamıyorum. Ailemden bir kişi olmadığı sürece sokağa çıkamıyorum, çıkmak istiyorum, özgür olmak istiyorum" dedi.

Aksaray'da yaşayan Büşra Tosun, 20 Ekim'de gündüz saatlerinde eski eşinin sevgilisi tarafından iki çocuğunun gözü önünde darp edildi. Darp edildiği gün çocuğunu Çocuk Teslim Bürosu'ndan almaya gittiğini belirten Tosun, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Sonrasında bürodan çıkarken takip edildiğimi anladım. Oradaki polise dedim ki, 'Beni takip ediyorlar, beni bekliyorlar' dedim. Polis yanlarına gitti, 'buradan gidin' dedi. Diğer polis de 'Arka sokaktan git onlar senin buradan gideceğini zannediyor, sen arka sokaktan git' dedi. Arka sokaktan giderken bir hastanenin orada yine beni köşe başında beklediklerini gördüm. Hızlı adımlarla gittim, köylülerimin yanında biraz bekledim. Orada sebze satan köylülerim vardı, biraz bekledikten sonra izimi kaybettirdiğimi düşündüm. Ana caddeden alışveriş merkezine gidip çocuklarıma mont alacaktım, oraya gideyim bana bir şeyler yapamazlar diye düşündüm güvenlik falan olduğu için. Tam alışveriş merkezine doğru giderken köşede önüme bir araba kırdı, arabadan direkt eski eşimin sevgilisi indi. Ben onu ittim, 'git gelme üzerime' diye. Elimden tuttu, elimi yaralamış zaten. Beni kendine çekti şalımdan tutarak. Şal önüme gelince zaten etkisiz hale geldim, direkt beni orada sürükledi çocuklarımın gözü önünde. Çocuklarım çok korktu, bağrıştılar 'annemi bırak' diye."

"Ben ölmek istemiyorum, eğer başıma bir şey gelirse intihar değildir"

Çevredeki vatandaşların müdahale ettiğini ancak kurtulamadığını söyleyen Tosun, "Sonrasında eski eşim indi arabadan. Bir taraftan saçımı o tuttu, sevgilisi de yüzüme tekmeler falan attı, karnıma tekmeler attı. Sonrasında ambulans geldi, polis geldi çevredeki vatandaşlar çağırdı. Şikayetçi oldum, uzaklaştırma aldım. Ben ölmek istemiyorum. Ben çocuklarım için yaşıyorum, eğer başıma bir şey gelirse kesinlikle intihar değildir. Artık devletin bu işe bir çözüm bulmasını istiyorum, o gün şikayetçi olduktan sonra onlar ellerini kollarını sallayarak gittiler ve ben bugün sokağa çıkamıyorum. Ailemden bir kişi olmadığı sürece sokağa çıkamıyorum, çıkmak istiyorum, özgür olmak istiyorum" diye konuştu.

Engelli bir ağabeyinin olduğunu ve diyaliz hastası babasının da çocuklara baktığını söyleyen Tosun, kendisini koruyabilecek kimsesinin olmadığını söylerken, çocuklarının da bu olaydan çok etkilendiğini ve aynı olayın yaşanmasından endişelendiklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Büşra Tosun, Güvenlik, 3-sayfa, Aksaray, Hukuk, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aksaray'da Darp İddiası: 'Özgür Olmak İstiyorum' - Son Dakika

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