Aksaray'da Ekmek Fiyatlarına Zam

06.04.2026 16:08
Aksaray'da ekmek fiyatı 20 Nisan'dan itibaren 220 gram için 15 lira oldu. Maliyetler arttı.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Yeni tarifeye göre, 20 Nisan'dan itibaren daha önce 12 liradan satılan 200 gram ekmek, 220 gram olarak 15 liradan satışa sunulacak.

Aksaray Fırıncılar Odası Başkanı Halis Altınsoy, son dönemde enerji maliyetlerinde yaşanan artışların fırın esnafını ciddi şekilde etkilediğini ifade etti.

Doğal gaza ve elektriğe gelen zamların fırıncıların giderlerini önemli ölçüde artırdığını vurgulayan Altınsoy, "220 gram ekmek 15 lira oldu. Ancak doğal gaza yaklaşık yüzde 25, elektriğe de benzer oranda zam geldi. Yapılan bu artış maliyetleri karşılamaya yetmiyor. Bu fiyatlarla ayakta kalmak oldukça zor" dedi.

Un, maya ve işçilik giderlerindeki yükselişe de dikkati çeken sektör temsilcileri, özellikle küçük ölçekli fırınların ekonomik baskı altında olduğunu belirtti. Fırıncılar, artan maliyetlerin sürdürülebilirlik açısından yeni düzenlemeleri gündeme getirebileceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Aksaray, Ekmek, Yerel, Zam, Son Dakika

Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi Kendi şirketine patron oldu Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
ABD’de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran’ın “tuzak“ kurduğu şüphesi ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın "tuzak" kurduğu şüphesi
Derbiye bu şekilde geldi Kim olduğunu tahmin edemezsiniz Derbiye bu şekilde geldi! Kim olduğunu tahmin edemezsiniz
Beşiktaş’ta sakatlık Yıldız isim hastaneye kaldırıldı Beşiktaş'ta sakatlık! Yıldız isim hastaneye kaldırıldı
Sosyal medya fenomeni Testo Taylan tahliye edildi Sosyal medya fenomeni Testo Taylan tahliye edildi

18:08
Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti
Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti
17:52
İran’dan ateşkes teklifine resmi yanıt İşte Tahran’ın ABD’den talepleri
İran'dan ateşkes teklifine resmi yanıt! İşte Tahran'ın ABD'den talepleri
17:34
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
17:23
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
17:18
ABD’nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı Geri çekildiler
ABD'nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı! Geri çekildiler
16:26
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
