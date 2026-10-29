Aksaray'da güvenlik görevlisi, merdivenlerde zorlanan çocuğu kucağına alıp indirdi - Son Dakika
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Aksaray'da güvenlik görevlisi, merdivenlerde zorlanan çocuğu kucağına alıp indirdi

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Aksaray\'da güvenlik görevlisi, merdivenlerde zorlanan çocuğu kucağına alıp indirdi
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Aksaray\'da güvenlik görevlisi, merdivenlerde zorlanan çocuğu kucağına alıp indirdi
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Aksaray'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında özel güvenlik görevlisi, yürüme güçlüğü yaşayan 12 yaşındaki çocuğu kucağına alarak merdivenlerden indirdi. Anne, kendisinden yardım istemediği halde güvenlik görevlisinin gelip yardım ettiğini belirterek teşekkür etti.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında özel güvenlik görevlisi Ümit Çelik, yürüme güçlüğü yaşayan 12 yaşındaki Selahattin Efe'yi kucağına alarak merdivenlerden indirdi. Oğluyla birlikte zor anlar yaşayan anne Gonca Ilgın, "Kendisinden yardım istemedim, o gelip bize yardım edip indirdi. Güvenlik abiye çok teşekkür ederim, Allah razı olsun" dedi.

Aksaray'da Hasandağı Spor Salonu'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli özel güvenlik personeli Ümit Çelik'in yürüme güçlüğü yaşayan bir çocuğa yardımı takdir topladı.

Üç çocuk annesi Gonca Ilgın, bayrağın önünde ve çevresinde oturmanın yasak olduğunu öğrenince bulunduğu yerden inmeye çalıştı. Serebral palsi tanısı bulunan 12 yaşındaki oğlu Selahattin Efe'nin doğuştan yürüme güçlüğü yaşaması nedeniyle merdivenlerde zorlandı.

ANNE VE OĞLUNUN YARDIMINA KOŞTU

Annenin zorlandığını fark eden özel güvenlik görevlisi Ümit Çelik, yanlarına gelerek yardım teklif etti. Selahattin Efe'yi kucağına alan Çelik, anne ve oğlunun merdivenlerden güvenli şekilde inmesini sağladı.

"YARDIM İSTEMEDİM, KENDİSİ GELİP YARDIM ETTİ"

Yaşadıklarını anlatan anne Gonca Ilgın, güvenlik görevlisinin kendiliğinden yardıma geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Bayrağın önünde ve kenarında oturmak yasakmış. Biz de aşağı inmeye çalışırken inemedik. Özel güvenlik abi geldi, bize yardım etmek istedi. Oğlumu kucağına aldı. Çünkü oğlumu merdivenlerden indirmek benim için de zor oluyor. Yardım etti bize, sağ olsun. Kendisinden yardım istemedim, o gelip bize yardım edip indirdi."

"BÖYLE ANLARDA YARDIM EDİLMESİ BANA ÇOK İYİ GELİYOR"

Oğlunun erken doğum nedeniyle yürüme güçlüğü yaşadığını anlatan Ilgın, Selahattin Efe büyüdükçe onu kucağında taşımanın zorlaştığını ifade etti.

Ilgın, "Serebral palsi oğlum, erken doğum yaptığım için yürümesinde sıkıntı var. Haliyle büyüdüğü için kucağıma almak zor oluyor. Ben böyle anlarda yardım edildiğinde çok mutlu oluyorum, çok iyi geliyor bana. Güvenlik abiye çok teşekkür ederim, Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: ANKA
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