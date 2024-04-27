Aksaray\'da Halk Otobüsü Şoförünü Çapayla Yaralayan Şahıs Serbest Bırakıldı

Yerel

KEMAL ONUR ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da Atatürk Bulvarı üzerinde tartıştığı halk otobüsü şoförünü elindeki çapayla yaralayan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aksaray'da Zafer Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde halk otobüsü şoförü Alaattin O., otobüste bulunan yolcu Abdurrahman Ç. (19) ile yaşadığı tartışma sonucunda sağ kolundan çapayla darbe alarak yaralandı.

Şoförü, "Arabadan in arabadan in seni öldürürüm" diye tehdit ederek, çapayla yaralayan ve gözaltına alındığı sırada basın mensuplarına da sinkaflı sözcükler kullananan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.