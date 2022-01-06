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Aksaray'da hastanede bir çorba evi daha hizmete girdi - Son Dakika

Aksaray'da hastanede bir çorba evi daha hizmete girdi

06.01.2022 13:41
Aksaray'da hastanede bir çorba evi daha hizmete girdi

Aksaray Belediyesinin hizmete sunduğu çorba evlerine bir yenisi eklendi.

Aksaray Belediyesinin hizmete sunduğu çorba evlerine bir yenisi eklendi. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi B Blok önünde yeni çorba evi hizmet vermeye başladı.

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü bahçesi ile Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi A Blok önündeki çorba evlerine bir yenisi hastane B Blok girişine eklendi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi B Bloğun hasta kabulüne başlaması ile birlikte Aksaray Belediyesi, hastane B bloğu girişine çorba evi yaparak vatandaşların hizmetine sundu. Hasta, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve vatandaşların kullanımına sunulan çorba evleri daha önce olduğu gibi yine yoğun ilgi gördü. Vatandaşların beğenisi toplayan yeni çorba evi, hafta içi her gün hizmet verecek. Sabahın erken saatlerinde başlayan çorba ikramı günün ilerleyen saatlerine kadar sürecek.

Aksaray Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde faaliyete aldığı çorba evlerinin yanı sıra mobil çorba aracıyla da şehrin birçok noktasında hizmet vermeye devam ediyor. Ücretsiz hizmet veren çorba ikramı soğuk kış günlerinde de vatandaşların içini ısıtarak tam not alıyor. Belediye ekipleri, çorba ikramını aralıksız her mevsim sürdürüyor. - AKSARAY

Aksaray'da hastanede bir çorba evi daha hizmete girdi
Aksaray'da hastanede bir çorba evi daha hizmete girdi
Aksaray'da hastanede bir çorba evi daha hizmete girdi

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aksaray Üniversitesi, Hastane, Aksaray, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aksaray'da hastanede bir çorba evi daha hizmete girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da hastanede bir çorba evi daha hizmete girdi - Son Dakika
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