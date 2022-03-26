Aksaray'da, "Kan dostum" projesine yoğun ilgi - Son Dakika
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Aksaray'da, "Kan dostum" projesine yoğun ilgi

26.03.2022 17:58

- Aksaray'da, "Kan dostum" projesine yoğun ilgi Aksaray'da, Kızılay'ın "Kan bağışı hayat kurtarır" sloganı ile sürdürdüğü bağış kampanyasında kan bağışı yapan vatandaşlar farkındalık oluşturmak için çağrıda bulunurken, Dr. Mustafa Kürşat Uzandaç kan vermenin yararlarından ve duyarlılıktan bahsetti.

- Aksaray'da, "Kan dostum" projesine yoğun ilgi

AKSARAY - Aksaray'da, Kızılay'ın "Kan bağışı hayat kurtarır" sloganı ile sürdürdüğü bağış kampanyasında kan bağışı yapan vatandaşlar farkındalık oluşturmak için çağrıda bulunurken, Dr. Mustafa Kürşat Uzandaç kan vermenin yararlarından ve duyarlılıktan bahsetti.

Kızılay'ın, Türkiye'nin birçok bölgesini etkisi altına alan kış koşullarının kan bağışlarını da olumsuz etkilemesi üzerine yeni bir kan bağışı kampanyası başlattığını duyurmasının ardından Aksaray'daki kan bağışı toplama ekibi harekete geçti. Kızılay'ın, "Kan bağışı hayat kurtarır" sloganı ile Kan Dostum projesinin tanıtımını gerçekleştiren bağış toplama ekibi 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki Mobil Kan Toplama Merkezi'nde önce vatandaşların kan bağış formlarını aldı. Kan bağış formunu dolduran vatandaşlar şeker ölçümü ve tansiyon ölçümünün ardından kan verdi. Özellikle genç nüfus kan bağışına ilgi gösterdi.

Mobil merkez sorumlusu Dr. Mustafa Kürşat Uzandaç, kan bağışının yararları ve vatandaşların azalan kan stoklarına verdiği desteği anlatarak, "Kan bağışı pandemi döneminde ve soğuklarda oldukça azaldı. Kan bağışının insanlara faydasını anlattık. Vücudumuza faydaları var, karaciğer yağlanması azalır, kolesterol düşer. Baş ağrıları gider, ayak yanmaları biter. Kan bağışı vücut için detoks sayılır. Bunlar haricinde bağışlanan her kan ayrıştırıp, trombosit ve plazma olarak kullanılıyor. Ayrıca her bağışınızda bağışçımızın adına Kızılay ormanlarında bir fide dikilmektedir. Kan bağışlarının faydalarının yanında pandemi dönemindeki azalmalarda basınımızın duyarlılığı sayesinde inşallah vatandaşlarımız haber alarak bu duyarlılığı artırmaya çalışacağız" dedi.

Arkadaşı ile birlikte kan veren Zeynep Yılmaz (22), "Son zamanlarda pandemi ve hava şartları nedeniyle kan stoklarının azaldığını duyduk. Biz de duyarlı birer vatandaş olarak kan bağışladık. Buradan tüm Aksaray halkına da kan bağışlamalarını rica ediyorum" diye konuştu.

Beyza Sevim Gökçe de (22), "Son zamanlarda kan stoklarında azalma olduğu için ben de kan bağışında bulundum. Tüm halkımızı kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Kan bağışı hayat kurtarır" dedi.

Kan stoklarındaki azalmaya karşı Kızılay'a destek olmaya geldiğini belirten Zafer Can Mutlu (19), "Son zamanlardaki kan stoklarındaki azalmadan dolayı meydandaki kan aracına geldim. Kan ver hayata can ver diyerek kan verdim. Gerçekten herkesi kan vermeye davet ediyorum. Çok sıcak ilgi alaka var, inşallah kanımın birilerine faydası olur. Can kurtarır diye umuyorum" diye konuştu.

Aksaray'da, Kan dostum projesine yoğun ilgi
Aksaray'da, Kan dostum projesine yoğun ilgi
Aksaray'da, Kan dostum projesine yoğun ilgi

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Türk Kızılay Edirne Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı Türk Kızılay Edirne Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı Türk Kızılay Şırnak Şubesi olağan genel kurulu yapıldı Türk Kızılay Şırnak Şubesi olağan genel kurulu yapıldı

Kan Bağışı, Türkiye, Kızılay, Aksaray, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aksaray'da, 'Kan dostum' projesine yoğun ilgi - Son Dakika


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