Aksaray'da oto ustası, bakım ihmalinin 150-200 bin liraya mal olabileceğini söyledi - Son Dakika
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Aksaray'da oto ustası, bakım ihmalinin 150-200 bin liraya mal olabileceğini söyledi

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Aksaray\'da oto ustası, bakım ihmalinin 150-200 bin liraya mal olabileceğini söyledi
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Aksaray\'da oto ustası, bakım ihmalinin 150-200 bin liraya mal olabileceğini söyledi
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Aksaray Oto Sanayisi'nde kışlık bakım ve antifriz kontrolü yaptıran araç sahiplerine oto ustası Muhammet Atak uyarıda bulundu. Atak, 4-5 bin liralık bakımın yapılmaması halinde motor revizyonuna giden arızanın 150-200 bin liraya mal olabileceğini söyledi.

Düşen hava sıcaklıkları araçlarda kışlık bakımın da sinyallerini veriyor. Soğuklara karşı antifrizin büyük önem arz ettiği kışlık bakımlarla ilgili araç sahiplerine uyarı geldi.

Havaların soğuduğu bu günlerde Aksaray Oto Sanayisinde de hareketlilik yaşanıyor. Kışlık bakım ve antifriz kontrolü için sanayiye gelen araç sahipleri kontrollerini ve bakımlarını yaptırırken, ustalar araç sahiplerini kışlık bakım ve özellikle antifriz kontrolü için uyardı. Araç motorunun en önemli iki unsurunun yağ ve antifriz olduğuna dikkat çeken oto tamir ustası Muhammet Atak, bakımların 4-5 bin lira bir masrafı olduğunu belirterek, bakımların yapılmaması halinde yaşanacak arızanın motor revizesine kadar gittiğini ve yaklaşık 150 bin lira ile 200 bin lira arasında bir maliyete tekabül ettiğini söyledi. Kalitesiz ve sahte antifrizlere karşı da araç sahiplerini uyaran Atak, "Kışlık bakımın araçta çok büyük bir etkisi var. Araçlara antifriz konulmadığı takdirde ciddi problemlere yol açıyor. Motor suyuna saf su koyuyorlar, kireçli su koyuyorlar ve bu da motor sistemini çürütüyor, pas yapıyor. Bu da motorun revizyona gitmesine neden oluyor. Antifrizin önemi kadar derecesinin yüksek çıkması da önemli. Temiz ve iyi bir antifriz kullanılmalı. Kötü antifrizlerde su niyetine geçiyor. Antifriz kadar motor yağı da oldukça önemli. Şu an antifriz kontrollerini yapıyoruz araçlarda. Bu bakımların ortalama 4-5 bin lira maliyeti çıkıyor. Ama yaptırılmadığı takdirde 150-200 bin liraya mal olabiliyor. Kışlık bakımlarını mutlaka yaptırın. Motor yağ bakımı, antifriz bakımı, şanzıman yağı bakımı, fren hidrolik yağı bakımları kesinlikle yapılmalı ve değiştirilmeli" dedi.

Aracını bakıma getiren Akif Üçkulak ise "Yağ bakımı yaptırıyoruz. Yapmazsak sıkıntı. Antifriz ve yağ bakımları yapılıyor. Ayrıca ön takımların da kontrolü yapılıyor. Daha önce bakımlarını yaptırmamıştık. Şimdi mecbur yaptırıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aksaray'da oto ustası, bakım ihmalinin 150-200 bin liraya mal olabileceğini söyledi - Son Dakika
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