Aksaray'da Pazar Esnafı Fiyatlardan Şikayetçi - Son Dakika
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Yerel

Aksaray'da Pazar Esnafı Fiyatlardan Şikayetçi

Aksaray'da pazar esnafı, artan fiyatlar nedeniyle satışların düştüğünü ve alım gücünün azaldığını belirtti.

08.04.2025 16:51
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Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da pazar esnafı, artan fiyatlar nedeniyle satış yapamamaktan dert yandı. Pazarcı Seyit Kara, "Millet çeyrek karpuz, 250 gram peynir alıyor. Artık öbürlerini hiç alamıyor" dedi.

Aksaray'da pazarcılık yapan esnaf, ekonomik krizin etkilerinin satışlara yansıdığını ifade ederek işlerinin azalmasından, vatandaşın yüksek fiyat sebebi ile alım yapamamasından dert yandı. Fiyatların cep yaktığını söyleyen esnaf, müşterilerin karpuzu dilimle, peyniri gramla alır hale geldiğini söyledi.

Pazarcı esnafı Seyit Kara, "Şu milletin düştüğü hale bir bakın. Çeyrek karpuz alıyor millet, 250 gram peynir alıyor. Artık öbürlerini hiç alamıyor. Çiftçi mağdur, esnaf öldü. Bakın görüyorsunuz, çeyrek karpuz alıyor. Alman usulü oldu her şey. Bu devlet bize bir çare bulsun. Bitti esnaf bitti, adam tarlayı ekip kaldıramıyor. 1 litre mazot 50 lira, bir çuval besi yemi bin lira. Milletin aldığına bakın, ondan sonra devlet gelsin karar versin. Perişan vallahi millet. Milletin aldığı yeşil soğan, marul. Domatese falan gücü yetmiyor. Perişan bir durumdayız, millet çok zor durumda. Adamın gücü yok. Cebinden iki tane 10 lira çıkar. Ne yapsın bu millet? Artık eti, şunu, bunu unuttuk. Allah'ın tavuğuna güç yetmez oldu. Bir ekmek arası döner 150 lira. Alamıyoruz bittik" diye konuştu.

"Yukarıdakiler bizimle hiç ilgilenmiyor"

İsa Gönen ise 30 yıldır pazarcılık yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Şu anda çilek, armut, erik, çağla var, meyve satıyoruz. Fiyatlar ucuz, dün 100 liraya sattık çileği, bugün 100 liraya kendim aldım, 120 liraya satıyoruz. Eriğin 1 kilosu 400-500 lira arasındaydı, 300 liraya düşürdük. Çağla 150 lira. Geçen seneye göre fiyatlar pahalı, geçen sene yarı fiyatıydı. Adam 500 lira ile pazara geliyor, cebinde beş kuruş kalmıyor. Yarım kilo alıyor, 200 gram alıyor, 100 gram alıyor, 50 gram alıyor. Hal pahalı, eriğin kilosunu 300 liraya aldım. Cuma günü 500 liraya sattım. Satılmayınca 300 liraya satıyorum. Vatandaş alamıyor. Alım gücü yok. Yukarıdakiler de bizimle hiç ilgilenmiyor"

Pazarcı esnafı Cuma Çelen ise "Karpuz işiyle uğraşıyoruz. Karpuzumuz güzel. Fiyatlar iyi, o kadar da yüksek değil. En iyi karpuzun kilosu 50 lira. 30 liraya, 40 liraya da var ama bizimki en üst kalite. O kadar çok yüksek değil. Gecen sene 40 liraydı, bu sene 50 lira. Vatandaş alır, parası bol. Çeyrek, yarım, dilim olarak alıyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Aksaray, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aksaray'da Pazar Esnafı Fiyatlardan Şikayetçi - Son Dakika

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