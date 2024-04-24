Aksaray'da Tarım Alanlarında Su İsrafı Tepki Çekiyor - Son Dakika
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Aksaray'da Tarım Alanlarında Su İsrafı Tepki Çekiyor

Aksaray\'da Tarım Alanlarında Su İsrafı Tepki Çekiyor

Aksaray Laleli Mahallesi'nde tarlalar için kullanılan suyun kontrolsüzce akması tepki çekti. Mahalle sakinleri yardım beklerken, suyun bilinçsizce kullanılmasının yanlış olduğu vurgulandı.

24.04.2024 17:02  Güncelleme: 17:06
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KEMAL ONUR ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray Amatör Sportif Oto Balıkçı ve Doğayı Koruma Dernek Başkanı Caner Yiğit, Laleli Mahallesi'nde tarlaların sulamasında kullanılan suyun kontrolsüzce akıtılmasına tepki gösterdi. Yiğit, "Şu an gördüğünüz gibi Lale Bağı'nda bir yerdeyiz ve her taraftan sular hunharca israf ediliyor ve bunun hiçbir şekilde kontrolü yapılmıyor. Bu sorunun giderilmesi için belediye ve devletin önlem alması gerekiyor kapalı sistem sulama sistemine geçilmesi gerekiyor" dedi.

Aksaray Laleli Mahallesi'nde tarlalar için kullanılan suyun 3 gündür kontrolsüzce akması tepki çekti. Mahallede her yer sular ve çamur içinde kalırken, mahalle sakinleri yardım bekliyor. Aksaray Amatör Sportif Oto Balıkçı ve Doğayı Koruma Dernek Başkanı Caner Yiğit, suyun bu şekilde bilinçsizce kullanılmasının yanlış olduğunu vurguladı.

"İNSANLARIMIZ SULARIMIZI İSRAF EDİYORLAR"

Türkiye'de ve dünyanın birçok noktasında kuraklık sıkıntısı yaşandığına dikkat çeken Yiğit, şunları söyledi:

"Yağmurun yağmayışı, karın yağmayışıyla zemin altı suları ve zemin üstü sularımızda eksilmeler var feci şekilde. Şu anki hububatlarımızın arpa, buğday sulamaları yapılmaktadır. Bunların sulamaları Mamasın Barajı'ndan gelmektedir Aksaray'da. Mamasın Barajı'nda içme suları da oradan temin edilmektedir. Şu anki sulamalarımızda belediyemiz sularımızı çiftçilerimize gönderiyor, belirli kanallarla ve bu kanallardaki çiftçilerimiz de bunlarla hububatlarını, sulamalarını yapıyor. Yalnız şu anki sulamalarda otokontrolde biraz zayıflık olduğu için insanlarımız da bilinçsiz olduğu için sularımızı hunharca kullanıyorlar ve israf ediyorlar.

"KAPALI SULAMA SİSTEMİNE GEÇİLMESİ GEREKİYOR"

Bu sorunun giderilmesi için belediye ve devletin önlem alması gerekiyor kapalı sistem sulama sistemine geçilmesi gerekiyor. Yıllardır zaten bundan bahsediliyor. Şu an gördüğünüz gibi Lale Bağı'nda bir yerdeyiz ve her taraftan sular hunharca israf ediliyor ve bunun hiçbir şekilde kontrolü yapılmıyor. Şu an örneğin Aksaray'daki Mamasın Barajı'ndaki bir balık popülasyonunun artırılması için de uğraşıyoruz biz. Bununla alakalı da şu an sazan balıkları yumurtlama döneminde ve kıyıya gidip yumurtlama yapıyorlar. Şu anda da suları bu şekilde israflı bir şekilde kullandıkları için de yumurtalar kenarda kalıyor ve çoğalmaları engelliyor. Bu sistemde şu an otokontrolümüzü artırıp, çiftçilerimizi bilinçlendirip, su kullanımını, israfını önlememiz gerekiyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Aksaray'da Tarım Alanlarında Su İsrafı Tepki Çekiyor - Son Dakika

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