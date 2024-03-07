Aksaray'da servis şoförlüğü yapan kadın: 'Herkes sevdiği işi yapmalı' - Son Dakika
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Aksaray'da servis şoförlüğü yapan kadın: 'Herkes sevdiği işi yapmalı'

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Aksaray'da servis şoförlüğü yapan Fatma Güden, kadınların mesleki ayrımcılığa maruz kalmaması gerektiğini belirterek, herkesin sevdiği işi yapması gerektiğini söyledi. Güden, büyük araç kullanmanın zorluklarına rağmen, insanların kendisini kabul etmediğini ve sürekli yargılandığını ifade etti. Ancak artık bu yargılara izin vermediğini ve herkesin sevdiği işi yapması gerektiğini vurguladı.

07.03.2024 18:47  Güncelleme: 18:50
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KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da servis şoförlüğü yapan Fatma Güden, "7 yıldır büyük araç kullanıyorum. Zorlukları var tabi insanlar beni kabul etmedi önce. Sürekli trafikte olsun, bakış açıları olsun, sürekli yargıları oldu. 'Kadın sürücü olur mu, yapabilir mi' diye yargıladılar. En ufak hatam bile insanlara battı, erkeklerin yaptıkları en büyük hatalar bile göze görünmedi ama benim yaptığım en ufak hatalar onları rahatsız etti. Trafikte çok sıkıştırırlardı ama artık onlara izin vermemeye başladım. Herkes sevdiği işi yapmalı bence" dedi.

Aksaray'da yaşayan ve yaklaşık 7 yıldır servis şoförlüğü yapan Fatma Güden, kadınlarla erkekler arasında mesleki ayrımcılık yapılmaması gerektiğini, herkesin sevdiği işte mutlu olabileceğini belirtti. Güden, şöyle konuştu:

"AKSARAY'DAKİ TEK KADIN SERVİS ŞOFÖRÜYÜM"

"Babamdan dolayı biraz da heves oldu o yüzden şoförlüğü seçtim. Araba kullanmayı çok seviyorum, arabaya bindiğim zaman direksiyonu tuttuğum zaman bütün dünya benim için duruyor. Bütün stresimi, evdeki olanları veya dışarıdaki olanları unutuyorum, arabaya bindiğim zaman tamamen değişik bir ruh halim oluyor ve unutuyorum her şeyi. Burada tamamen şoförüm, servis şoförüyüm.  Benimle birlikte 6 tane servis şoförü var, bir kadın benim, diğer arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Aksaray'da da tek kadın servis şoförüyüm, büyük araç kullanan Aksaray'da bir tek ben varım. Benden başka kullanan görmedim."

"BENCE HERKES SEVDİĞİ İŞİ YAPMALI"

Geçmiş dönemde fırıncılık yaptığını ancak şoförlüğü daha çok sevdiğini belirten Güden, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz eşimle ayrıyız, çocuklarım benim yanımda, küçük çekirdek aile şeklinde yaşıyoruz. 7 yıldır büyük araç kullanıyorum. Zorlukları var tabi insanlar beni kabul etmedi önce. Sürekli trafikte olsun, bakış açıları olsun, sürekli yargıları oldu. 'Kadın sürücü olur mu, yapabilir mi' diye yargıladılar. En ufak hatam bile insanlara battı, erkeklerin yaptıkları en büyük hatalar bile göze görünmedi ama benim yaptığım en ufak hatalar onları rahatsız etti. Kadın işte yapabilir mi yapamaz mı onları çok yaşadım. Trafikte çok sıkıştırırlardı ama artık onlara izin vermemeye başladım. Son zamanlarda sürekli bir didişme oluyor. Manevi zorluğu olmadı, annem, babam, ailem hep destekçim oldu. Kadınlara tavsiyem herkes sevdiği işi yapsın, bana deseler ki 'Bir bardak çay ya da bir bardak su ver' deseler o benim zoruma gider ama bana 'Gece kalk şu servise git gel, şuraya git gel' deseler seve seve yaparım. Herkes sevdiği işi yapmalı bence. Sevdiği işte mutlu oluyor çünkü insanlar. Geride kalmasınlar millet için yaşamasınlar, kendileri için yaşasınlar. O bu ne diyecek diye düşünmesinler sevdikleri işi yapsınlar ki mutlu olsunlar, etrafa da mutluluk saçsınlar.  Ben erkeğim, ben kadınım, bunu yaparım, bunu yapamam demesinler, bırakmasınlar kendilerini."

Kaynak: ANKA

Aksaray, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aksaray'da servis şoförlüğü yapan kadın: 'Herkes sevdiği işi yapmalı' - Son Dakika

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