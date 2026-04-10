Aksaray'da Türk Polis Teşkilatı'nın 181'nci Yıl Dönümü Kutlandı

(AKSARAY) -Haber: Kemal Onur ATALAY

Aksaray kent meydanında Türk Polis Teşkilatı'nın 181'nci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Aksaray'da Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci yıl dönümü kutlandı. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda yapılan kutlama töreni, Emniyet Müdürlüğü ve Şehit Önder Güzel Meslek Yüksekokulu'nun Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Tören, kortej geçişinin ardından sona erdi. Programa Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek, İl Emniyet Müdürü Bekir Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Ali Bayer, emniyet ve jandarma personeli kurum müdür ve amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Her şart altında milletimizin güvenliği için çalışıyoruz"

Aksaray 2. Sınıf Emniyet Müdür Yardımcısı Ferhat Şahin, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Bu köklü teşkilatın bir mensubu olarak, üstlendiğimiz sorumluluğun büyüklüğünün her zaman farkında olduğumu belirtmek isterim. Bugün bizler, suç ve suçlularla mücadelede teknolojinin tüm imkanlarından yararlanarak, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı çerçevesinde görevimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Emanet edilen bu vatan topraklarında görev yaparken, sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyor, her şart altında milletimizin güvenliği için çalışıyoruz" dedi.

"Gücümüz, halkımızın bize duyduğu güven ve verdiği destektir"

Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışının yılmaz savunucuları olduklarını bir kez daha hatırlatmak istediğini belirten Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunma azmiyle gece gündüz demeden görevimizin başında bulunuyoruz. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki, toplumumuzun huzur ve güvenliğini sağlama noktasında en büyük gücümüz, halkımızın bize duyduğu güven ve verdiği destektir. Bu güvene layık olabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, teşkilatımızın her kademesinde büyük bir özveriyle görev yapan kıymetli mesai arkadaşlarıma ve onların fedakar ailelerine yürekten teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Kahraman gazilerimize sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum."