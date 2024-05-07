Aksaray Üniversitesi Öğrencileri Gazze\'ye Destek İçin Nöbet Eylemi Başlattı

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Aksaray Üniversitesi (ASÜ) öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve özgür Filistin mücadelesine destek vermek amacıyla kampüste nöbet eylemine başladı. Farklı öğrenci topluluklarının iş birliği ile düzenlenen "Özgürlük için Ribattayız" eylemi iki gün sürecek ve öğrenciler geceyi kurdukları çadırlarda geçirecek.

ASÜ iğdelik alanda bir araya gelen öğrenciler bir basın açıklaması yaptı. Grup adına İslami İlimler Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Bedirhan Sağ konuştu. 7 Ekim Aksa Tufanı sonrasında gelişen olayları insanlık tarihinin en vahşi katliamlarından birisi olarak nitelendiren Sağ, bu saldırıların insanlık tarihinin en şerefli direnişlerinden birisi ile karşılık bulduğunu belirtti. Siyonistlerin, Filistin'de sadece bir halkı değil aynı zamanda insani tüm ilke ve değerleri sistematik bir şekilde katlettiğini söyleyen Sağ, batılı devletlerin bu katliama göz yummanın da ötesinde İsrail'i açıkça desteklemekten çekinmediklerinin altını çizdi. Bu gelişmeler yaşanırken son günlerde ABD'nin çeşitli eyaletlerinde ve üniversitelerinde Siyonizm aleyhine gösterilerin yoğunlaştığına dikkat çeken Bedirhan Sağ, "Amerika'nın önde gelen 25'e yakın üniversitesinde devam eden eylemlerde bir taraftan Siyonist vahşet lanetleniyor diğer taraftan Amerika'nın İsrail'e verdiği destek protesto ediliyor" hatırlatmasını yaptı. Gazze'de yakılan diriliş ve direniş meşalesinin aydınlığında kendilerinin de eylemlere destek vermek amacıyla bir araya geldiklerini kaydeden Bedirhan Sağ, "Onlar, yaptıkları eylemlerle katilleri rahatsız ettiler. Siyonizm yanlısı tutumlara ve polislerin şiddetine rağmen onurlu Filistin direnişine destek verdiler. Yakın tarihin en örgütlü kötülüğü olan Siyonizm ile mücadele safının daha da genişlemesi için elimizden ne geliyorsa açık yüreklilikle yapmalıyız. Dünyanın tüm vicdanlı halklarını adalet ve iyilikte buluşmaya, zalimlerin zulmünü suratlarına haykırmaya davet ediyoruz. Bizler de Aksaray Üniversitesi öğrenci toplulukları olarak yaşanan bu zulme sessiz kalmıyoruz ve kampüsümüzde 'Gazze Direniş Nöbetine' başlıyoruz. İnanıyoruz ki insanlık vicdanı Siyonizm'i yenecektir" dedi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ASÜ Öğretim Üyesi Mehmet Sami Yıldız'ın yaptığı duanın ardından nöbet başladı. Öğrenciler geceyi kurdukları çadırda geçirecek. Eylem 8 Mayıs 2024 günü ikindi saatinde sona erecek. - AKSARAY