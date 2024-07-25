Aksaray Yapılcan Köyü Hayvan Barınağı Planına Tepki

Yerel

KEMAL ONUR ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray Yapılcan köyünde belediye tarafından planlanan hayvan barınağının, mera arazisine kurulmak istenmesine köylü tepki gösterdi. 60 kişilik bir grup Aksaray Valiliği önünde durumu protesto etti. Köy Muhtarı Mustafa Koyuncu, "Orada biz koyun otlatıyoruz. Barınak yapılsın karşı değiliz ama o kadar yer var. Kanunları hiçe sayıyorlar" dedi.

Aksaray'da Yapılcan köyü sakinleri hayvanlarını otlattıkları mera alanlarına hayvan barınağı kurulmasına tepkili. Köylerinde herkesin hayvancılık yaparak geçindiğini söyleyen köy sakinleri, barınağın mera arazisine kurulması halinde hayvanlarını otlatamayacaklarını söyledi.

"Kimse gelip köylünün görüşünü almıyor, mera arazisine barınak istemiyoruz"

Köy Muhtarı Mustafa Koyuncu, köyün mera arazisinde hayvan barınağı istemediklerini ifade ederek, "Arazimizi yok sayıyorlar. Vali beyle de görüştüm kimse gelip köylünün görüşünü almıyor. 'Ben devletim istediğimi yaparım' demek istiyor, Yapılcan köylü halkını umursamıyor. Vekillerden hiçbiri, belediye başkanı, Vali bey, kimse dönüş yapmıyor. Bu sorunu nasıl çözeceğiz? Meranın ortasına geliyorlar, barınak yapıyorlar. Biz mera arazisine barınak istemiyoruz. 2013'te orayı mahkemeye verdik, AFAD'dan dolayı. Oraya Suriyelileri getireceklerdi, getirtmedik. Mahkeme kararlarını hiçe sayıyorlar, oradaki boşlukları kendilerine parsellettiriyorlar, tapu çıkar, tapu yok. Devlet tahsis etti diyorlar. Köylünün görüşü alınmaz mı?" dedi.

"Barınak yapılsın karşı değiliz ama o kadar yer var gitsin Sultanhanı'na yapsın"

Arazinin belediyeye ait bir arazi olmadığını söyleyen Muhtar Koyuncu, "Mera 895 parsel, orası belediyenin değil, o kadar yer var bulamadı buraya mı yapıyor? Orada biz koyun otlatıyoruz, belediye o kadar barınak bulamadı da, dağda bulamadı da Yapılcan'ın 140 dekar alanı mı yapacak? Sorunumuzu biz kime söyleyeceğiz? Cumhurbaşkanımız bizi duysun, onun aldığı kararlara saygımız var. Ama köpek barınağını da gidin Yapılcan'ın mera arazisine yapın demedi. Barınak yapılsın karşı değiliz ama o kadar yer var gitsin Sultanhanı'na yapsın barınağı. Kanunları hiçe sayıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Hayvalarımızı orada otlatıyoruz"

Yapılcan köyünden Sevgi Akar da yaptığı açıklamada, "Kesinlikle istemiyoruz. Otlaklığımız, koyunlarımızın otlandığı arazi, geçim kaynağımız orası. Orası olmasa koyunları nerede otlatacağız? Çocuklarımızın geçim kaynağı orası, ne yapacağız? Aksaray'da o kadar yer varken gelmiş de Yapılcan'ın az arazisine mi göz dikmişler? Köyün yarısı hayvancılık yapıyor" dedi.

Bir köylü vatandaş da açıklamasında, "Ben değneğimi bıraktım geldim, davar çobanıyım. Biz doğada o kadar kurtla kuşla uğraşırken hayvanlarımızı koruyabilmek için bir de barınak geldi. Bizim arazide otlattığımız yeri şimdi kurttan mı koruyalım hayvanlarımızı, oraya barınağa gelen hayvanlardan mı koruyalım? Bugün delibaş diye bir hastalık var o da köpek pisliğinden geliyor, sen direkt getirip koca bir köye köpek pisliği ile hastalık bulaştırıp köyü hayvancılığı bıraktırma durumuna mı getireceksiniz? Biz hakkımızı nasıl savunacağız" ifadelerini kullandı.

"Biz hayvancılıkla mı uğraşalım köpeğin yuvasıyla mı uğraşalım?"

Recep Kulaklı da, " Türkiye'de her şey bitti. Getirin Yapılcan'a köpeğin yuvasını yapın. Biz hayvancılıkla mı uğraşalım köpeğin yuvasıyla mı uğraşalım? Burnumuzun dibini köpek yuvası yapıyor, barınağın yapılacağı yer mi burası? Bu kadar olmaz, onun kokusunu mu dinleyelim, köyde 5 bin tane koyun var koyunculuk mu yapalım?" diyerek tepki gösterdi.

Hasan Saraç ise "Köpeklere bu kadar değer veriyorlarsa ben şimdi arazide hayvancılık yapıyorum akşam olduğu zaman bütün sokak köpekleri arazide. Bir vatandaş olarak şu an sadece 6 tane sokak köpeğine bakıyorum. Bugün Yapılcan'da 6- 7 bin tane koyun var. Bugün bir insan AK Partili bir vatandaş 640 dekar yeri adam himayesine geçirmiş, senin ona gücün yetmiyor da bir kişiye köylüye niye yapıyorsun? Bu durum nedir, vatandaşı jandarmayı birbirine düşürmek. Biz köylüler olarak oraya köpek barınağı yaptıramayız. Eğer asker vatan için şehit olup ölüyorsa ben de ekmeğim için orada öleceğim" diye konuştu.