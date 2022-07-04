Aksaraylı Berber: Tıraşın Pahalanması Gayet Normal. Veresiye de Tıraş Ediyoruz, Kredi Kartıyla Da… Taksit Taksit de Yapıyoruz"

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da berber Yasin Atak, "Her şey pahalandı. Tıraşın da pahalanması gayet normal. Biz memnun değiliz ama mecbur. Veresiye de tıraş ediyoruz. Kredi kartıyla da tıraş ediyoruz. Taksit taksit de yapıyoruz" dedi.

Aksaray'da 27 yıldır berberlik yapan Yasin Atak, "Her şey pahalandı. Tıraşın da pahalanması gayet normal. Biz memnun değiliz ama mecbur. 20-25 milyon liraya (20-25 liraya) aldığımız jileti, şimdi 55-60 milyon liraya (55-60 liraya) alıyoruz. Bir tane sabunu beş liraya alıyorduk, şimdi 15-20 liraya alıyoruz" dedi. Atak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Veresiye de tıraş ediyoruz. Kredi kartıyla da tıraş ediyoruz. Taksit taksit de yapıyoruz. Vatanımın milletimin devletimin arkasındayım, devamlı zam devamlı zam, versinler. Biz devletimizin arkasındayız, devletin arkasındayız. Cumhurbaşkanının ya da hükümetin arkasında değiliz. Biz devletimizin yanındayız. Ama hükümetin de bu zamlara, bu ekonomiye bir çözüm bulması lazım. Altını geçti piyasadaki malzemeler. Bugün 10 liraya aldığın malzemeyi yarın 15-20 liraya alıyorsun. 12. aydan önce 15-20 liraya karnımı doyuruyordum şimdi 40 liraya zor doyuruyorum karnımı."

"YÜZDE 20 GİBİ BİR ZAM GELDİ AMA ŞU PİYASADA YETERLİ DEĞİL"

Bir başka berber esnafı ise şunları söyledi:

"26 yıldır mesleğin içindeyim. Yüzde 20 gibi bir zam geldi. Ama piyasaya göre çok da değil. Müşteri neden memnun değil, piyasadaki durumdan yani şu anki gelen zam müşteriye fazla geldi ama ben almasam dükkandaki ortam bozuluyor yani malzememe gelen zamlar beni de etkiliyor doğal olarak almak zorundayım. Tek kullanımlık havlu. Ben bunu geçen yıl 40 liraya alıyordum şimdi 160 liraya alıyorum ve her müşterime ayrı ayrı kullanıyorum. Giderlerimiz muhakkak karşılanıyor ama bu zamlardan müşteri memnun değil ben bu parayı müşteriden alamıyorum.

"TEMEL VE ŞAHSİ İHTİYAÇLARIMDAN, AİLEMİN İHTİYAÇLARINDAN KISARAK, ŞU AN DÜKKANI GEÇİNDİRİYORUM"

Temel ve şahsi ihtiyaçlarımdan, ailemin ihtiyaçlarından kısarak, şu an dükkanı geçindiriyorum. Dükkanın ortak gideri ortalama 8 bin lira, personel gideri hariç. Dükkanın sadece elektriği malzemesi.

Durumu iyi de olsa üzerinde yoksa ver diyemiyoruz, ama durumu olandan şu an ki tarifeyi ben alamam zaten. Bugün ben ucu ucuna yetiştiriyorsam bu zamanla borçlana borçlana daha kötüye gidecek, en sonunda ben patlayacağım burayı kapatıp gideceğim."

"İNSANLAR İHTİYAÇLARINDAN DA KAÇIYOR"

Bir başka Berber esnafı da "12 senedir bu sektördeyim. Bu sene büyük bir artış var fiyat listesinde her şeye zam geldi ama yakalayamıyoruz. İnsanlar sürekli dağılıyor, bu şekilde olunca da dükkanın durumu kötüye gidiyor. İnsanlar ihtiyaçlarından da kaçıyor. Yani sonumuz ne olacak bilmiyorum. En kötü saç spreyini 20 liradan alıyorduk kutu hesabı şimdi olmuş 60 lira bu yüzde 100 bir zam değil daha fazlası. Bu şekilde olunca biz de vatandaşa gerekli indirimi yapıyorum ama fiyatlar yükseldi. İnsanların en sevdiği şey cebi. Önceden köşeye bir para atma vardı şimdi hepsi ihtiyaçlara gidiyor. Birikim yapamıyorum, hiç kimse yapamıyor. Şu köşeyi çıkmadan cebinden 100 lira çıkıyor, en ufak bir şey olsun. Bu fiyatlar insanları da bizi de üzüyor ama sonumuz nereye gidiyor bilmiyorum" dedi.