Aksaraylı Öğrencilerden Robotik Başarı

04.03.2026 13:47
Voltaria Robotics takımı, İstanbul'daki uluslararası yarışmada benzersiz robotlarıyla yarışacak.

Kemal Onur Atalay

(AKSARAY) - Aksaraylı lise öğrencilerinin kurduğu Voltaria Robotics takımı, İstanbul'da düzenlenecek "FIRST Robotics Competition 2026: REBUILT"e özel tasarladığı robotla sahaya çıkacak. Top toplayıp hedefe fırlatan ve tırmanma görevlerini yerine getirebilen yarışma robotu, gençlerin mühendislik ve yazılım becerilerini uluslararası arenada sergileyecek.

Aksaraylı liselilerin kurduğu Voltaria Robotics takımı, İstanbul'da düzenlenecek uluslararası First Robotics Competition (FRC) yarışmasında boy gösterecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekip, liseler arası robotik ve sosyal sorumluluk organizasyonu FRC'ye hazırlanıyor. Her yıl belirlenen oyun teması doğrultusunda 6 haftada endüstriyel ölçekte robot tasarlayan öğrenciler, ulusal ve uluslararası takımlarla yarışacak.

İstanbul'da ay sonunda düzenlenecek ve 20'si farklı ülkelerden 250 takımın katılacağı yarışmaya hazırlanan Voltaria Robotics ekibinin kaptanı Nida Kaya yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"First Robotics Competition, liseler arası robotik ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen bir yarışmadır. Toplamda 250'den fazla takım bu yarışmaya katılıyor. Yarışmanın amacı sadece robot yapmak değil, sosyal sorumluluk projeleri de yapmak. Şu an takımımız 24 kişiden oluşmakta. PR, mekanik ve yazılım olarak ayrıldık. PR'da toplamda 8 üyemiz, mekanik ve yazılımda da 8 olarak ayrılıyoruz. Yarışmamız 3 gün sürecek. Yarışmamız hazırlık maçları olarak başlayacak."

Ekibin gece gündüz çalıştığını da söyleyen kaptan Kaya, belirlenen temaya göre bir robot tasarladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu sene First Age temalı robotumuzu düzenleyerek çalışmalarımıza başladık. Robotumuz bir top toplayıcı olarak önce topu topluyor, ardından fırlatıcı sistemle topu belli bir hazne içerisine fırlatıyor. Daha sonrasında rampa veya tırmanma görevleri yer alıyor. Bu yılın yarışmasının ismi FIRST Robotics Competition 2026: REBUILT, yani yeniden inşa demek. Ben ve 5 arkadaşım PR kısmında çalışıyoruz. Yazılımdaki arkadaşlar robotun beynini kodlayarak robotun otonom şekilde ilerlemesini sağlıyorlar. Mekanikteki arkadaşlarımız da robotun mekanik kısmını çizen ve yapanlar. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: ANKA

Teknoloji, İstanbul, Yerel, Son Dakika

