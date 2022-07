Aksaraylı Vatandaş, Kira Fiyatlarına Tepkili: "Yüzde 25'ten Fazla Artış Olursa Hakkınızı Arayın Diyorlar, Adalet Var mı Ki Kime Şikayet Edeceğim"

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da vatandaşlar, artan kira fiyatlarına tepki gösterirken; yüzde 25 oranındaki artış sınırının da çözüm olmayacağını dile getiriyor. Kirada oturan Mümtaz Çiftçi, "Yüzde 25'ten fazla kiraya zam yapılırsa 'hakkınızı kanunu yoldan arayın' diyorlar. Hakkımı ben nerede arayacağım, adalet binalarında adalet var mı ki, kime şikayet edeceğim? 4 bin 200 lira ile ben geçiniyorum diyenin ben aklından şüphe duyarım" dedi. Emlakçı Oktay Çapacı, ev sahiplerinin yüksek fiyatla kiraya vermek için kiracısını çıkardığını belirterek "Vatandaş üç bin lira kira ödediği zaman nasıl geçinecek?" diye konuştu.

Ekonomik kriz nedeniyle kira fiyatlarındaki artış, ev sahibi olmayan vatandaşları zorluyor. Aksaray'da kiraya oturan Mümtaz Çiftçi, ev sahibinin kirasına az zam yaptığını, ancak pek çok yakınının yüksek kira artışlarıyla karşı karşıya kaldığını söyledi. Çiftçi, "Benim yakınımda bir komşu 500 liraya oturuyordu, şimdi 1000 liraya oturuyor" dedi.

"YÜZDE 25'TEN FAZLA OLURSA HAKKINIZI ARAYIN DİYORLAR, ADALET Mİ KALDI?"

Son 20 yıl içinde ülke insanının ahlakın bozulduğunu, adaletin kalmadığını kaydeden Çiftçi, şöyle dedi:

"Yüzde 25'ten fazla kiraya zam yapılırsa hakkınızı kanuni yoldan arayın diyorlar. Hakkımı ben nerede arayacağım, adalet binalarında adalet var mı ki, kime şikayet edeceğim? '4 bin 200 lira ile ben geçiniyorum' diyenin ben aklından şüphe duyarım, tedavi olması lazım. Bu insanda akıl sorunu var demektir. 4 bin 250 lira ne demek, şurada otursan bir döner yesen 100 lira gider. Çok acil iktidarın değişmesi gerekiyor, iktidar değiştiği zaman bu memlekete bir güven gelir, güven tazelenir. Yalanla dolanla bu milleti kandırarak uçuyoruz, uçtuk, uzaya gidiyoruz, petrol bulduk, gaz bulduk arkasından zamlar geliyor. Bir kilo şekerin kilosu 35 lira olmuş. Bu halk kendi durumunu tam detaylı anlatamıyor korkuyor, korku politikası var, sindirme var. İnsanlar başıma ne gelir diye korkuyor, herkes korkuyor sokakta kimse konuşamıyor, yani nereye kadar böyle korkacaksın, yeter artık hükümetin acilen değişmesi gerekir. Allah bu ülkeyi, bu insanları, din tüccarlarından, din ticareti yapanlardan korusun."

"ZOR KİRALADIM"

Kiracı olduğunu söyleyen Emre Koyuncu, "Şu an kiracıyım daireyi de zor kiraladım, daha doğrusu zor buldum. 2 ay sürdü fiyatlar çok yüksek. Aksaray gibi bir yerde kira bedelleri iki bin liradan başlıyor, aynı evi dayım Konya'da bin liraya tutuyor. Ben Aksaray'da iki bin liraya tutuyorum" dedi.

"KURALLAR NEYSE UYULMALI"

Vatandaş Bahadır Akça ise şunları söyledi:

"Hollanda'da yaşıyorum, burada bir tane evim var. Kiracılarımla aram çok iyi, ben normal kural ne ise zam yaparken onu uyguluyorum, ama bazı arkadaşlarımız kiracıyı çıkartıp daha yüksek fiyattan kiraya vermek istiyorlar evlerini. Bu sistem çok kötü. Bunu para için yapıyorlar. Bin liraya oturanı daireden çıkartmak istiyor, çıkarttıktan da iki bin liraya kiraya veriyor. Ama insanlarımız mağdur kalıyor. Benim önerim sözleşme yapmaları her zaman. Kurallar ne ise ona uyulmalı."

SURİYELİ RAİMİ: "HER ŞEY ÇOK PAHALI"

Suriyeli olduğunu belirten Nimetullah Raimi ise, "34 yaşındayım kiracıyım. 7 yıldır kiracıyım böyle bir yasa hakkında bilgim yoktu, zaten her şey çok pahalı her şeye zam geliyor. Bin lira kira veriyorum, şimdiye kadar zam gelmedi. Ona çaresi yok ki adam zaten ödüyor her ay, her şey pahalı, ben fayansçıyım çalışıyorum ama yine zor çeviriyorum evi, çaresi yok başka ne yapalım 2 kişi çalışıyoruz ama yine zor" ifadelerini kullandı.

"EV SAHİPLERİ KİRACILARINI ÇIKARTIYOR"

Emlakçı Oktay Çapacı, artışlara önlem alınması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Şu an Aksaray'da ciddi anlamda kira problemleri var. Müşterilerimizin kira bedellerinde yüzde yirmi artış görülmekte. Kirası bin lira olan bir dairenin bin iki yüz lira olması söz konusu, şu anda sıfır dairelerin kira bedelleri iki bin beş yüz ile üç bin lira arasında değişmektedir. Gün içinde beş, altı arasında müşterimiz kiralık daire sormakta ama biz bunların çoğuna karşılık veremiyoruz, çünkü fiyatlar ciddi anlamda uçtu. Bu konu hakkında bir önlem alınmasını ve kira bedellerinin düşürülmesini talep ediyoruz. Ama daire sahipleri dairelerinin fiyatları yüksek olduğu için kira bedelleri de bin beş yüz lira ile üç bin lira arasında değişiyor. Daire sahipleri genelde kiracılarını 'oğlum yurt dışından geliyor, kendim oturacağım' deyip evden çıkartıyor. Vatandaş bu duruma çok tepkili, asgari ücret dört bin iki yüz elli lira. Vatandaş üç bin lira kira ödediği zaman maaşının yarısı tamamen kiraya gidiyor. Vatandaş nasıl geçinecek? Tabi ki tepkileri çok büyük."