Aksaraylı Vatandaşlar Kamu Tasarruf Paketi\'ne Tepki Gösterdi

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KEMAL ONUR ATALAY

(AKSARAY) - Aksaraylı vatandaşlar, iktidarın açıkladığı "Kamu Tasarruf Paketi"ne tepki gösterdi. Mehmet Gökçe, "Böyle tasarruf olmaz, yeter bu milletin üzerinden insinler, başka bir şey değil. 10 bin TL'ye kurban alıyordum ben, şimdi küçükbaş kurban 15 bin TL. Bana verdiğine bir kurban alamıyorum, pazara gidemiyoruz ayıp vallahi ayıp" dedi. Erdal Güzel de "Bunlar nasıl tasarruf anlayamıyorum. Tasarruf dediğin önce kendinden başlar. Maaşını biraz kısacaksın, ondan sonra emekliye geleceksin" diye konuştu.

Aksaray'da vatandaşlar, iktidarın "Kamu Tasarruf Paketi"ni değerlendirdi. "Böyle tasarruf olmaz" diyerek alınan kararlara tepki gösteren Aksaraylı vatandaş Mehmet Gökçe şunları dile getirdi:

"Milletvekilleri bizim vekilimiz değil mi? Onlar niye 170-180 bin TL alıyor da bizim 10 bin liramızdan tasarruf ediyorlar, böyle tasarruf olur mu? Mümkün mü böyle bir şey? Biz milletsek onlar vekilse bizim aldığımız parayı alsınlar da görelim. Bize simit sattırıyor Aksaray milletvekili değil mi? Böyle tasarruf da olmaz, yeter bu milletin üzerinden insinler başka bir şey değil. 10 bin TL'ye kurban alıyordum ben, şimdi küçükbaş kurban 15 bin TL. Bana verdiğine bir kurban alamıyorum, pazara gidemiyoruz ayıp vallahi ayıp."

"Tasarruf dediğin önce kendinden başlar, maaşını kısacaksın sonra emekliye geleceksin"

En büyük tasarrufu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması gerektiğini söyleyen Erdal Güzel, "Orada oturacaklarına maaşlarını emeklilere versinler. Kaç yıl çalışmışım aldığım para 14 bin TL. Biz geçinemiyoruz bir de tasarruf diyorlar. Sayın Valimiz 2-3 arabayla geziyor. Bunlar nasıl tasarruf anlayamıyorum. Tasarruf dediğin önce kendinden başlar. Maaşını biraz kısacaksın, ondan sonra emekliye geleceksin. Suriyeliler ve Afganlara yardım ediliyor, bu yanlış. Bundan da tasarruf olmaz bunu temelli kesecekler. Ağustos zammında alacağım para 17 bin TL. Emekliyim ben öyle olmaz böyle tasarruf olmaz. Önce piyasayı bir denetlesinler, bugün marketleri denetlemiyorlar" dedi.

"Kuru ekmeği bölüp bölüp yaşamaya alışmışız"

Devletin emekliden alacağını aldığını, emeklinin tasarrufluk bir şeyi olmadığını söyleyen Nuh Yumuşak, şöyle konuştu:

"Kamuda tasarruf yapabilmek için vatandaşıyla devleti ile zengini ile hükümeti ile elimizi taşın altına koymamız lazım, tasarruf odur. Bugün emekliye verilmedi, ondan alalım ötekinden alalım derseniz bundan bir şey çıkmaz, hiçbir şey de olmaz. Aynı tas aynı hamam yürür. 150 bin TL maaşla geçinen var bir de 10 bin lirayla geçinen var. Nasıl geçiniyor dersen hepsi memnun birbirinden. Şöyle bir kahvaltı kuruluyor sabah her şeyi bulunuyor içinde. Alışmışız biz Anadolu çocuğuyuz azıcık çay, peynir, bazen o da yok kuru ekmeği bölüp bölüp bizim öğünümüz bu. Bu şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Hiçbir parti tutmuyorum, siyasetle işim de yok. Bizi insanca kim yaşatırsa, ak mı yaşatır gök mü yaşatır o yaşatsın o geçsin. Emekliye yüzde kaç indirim uygulanacağı söyleniyor pansiyonlarda. Hangimiz gidebilir oraya 10 bin lirayla? Gideceğiz de aşevinde ekmek yiyeceğiz, yararlanmayız ki. Beni insanca yaşatsın, yeter ki insanların içinde insan gibi yiyip içelim bir şeyler yapalım."

"Biraz daha halkı anlamaları gerekir"

Gelir dengesizliği olduğunu söyleyen Ramazan Uğurlu, "Mümkün mertebe israfın önüne geçilmesi gerektiğini ekonominin bu doğrultuda düzelebileceği söyleniyor. Bazı şeyler zamanında yapılırsa güzel olur. Dinimizde de 'Ey iman edenler yiyiniz içiniz ama israf etmeyiniz' diyor. Bu hayatımızın bir parçası olmalı. Hangi kurumda ve kuruluşta olursa olsun tasarruf vazgeçilmez bir şey ekonomimizin düzelmesi için. Birileri zirveyi görürken bazılarını yerin dibine sokmanın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Onun için bir gelir dengesizliği var. Asgari ücret zaten belli, ortada. İnsanlar büyük bir çaba içerisindeler, onun için devletimiz de buna önayak olmalı şatafatlı bir gösterişli bir yönetim biçiminden ziyade, biraz daha halkı anlayarak halkın seviyesine inmeleri gerekir" yorumunu yaptı.

"Bir arabanın yapacağı işi 10 araba yapıyor"

Seyhan Yokuş, kamudaki lüks araçlara dikkat çekerek " Tasarruf tedbirlerine yönelik yaptıkları hiçbir şey yok. Kamuda tasarruf da herkes hesabını tutturduğu gibi gidiyor. Hiçbir tasarruf göremiyorum. Belediyeden tutun her tarafta özel arabalar. Benim kendi şahsıma gördüğüm yaptıkları hiçbir şey yok, memnun değilim, tasarruf yok, belediyelerin bindiği araçların yarısından çoğu benzinli, son model lüks araçlar. Ankara'dan büyük ihalelerle araba kiralıyorlar, bir de bunun yakıtı var. Bir arabanın yapacağı işi 10 araba yapıyor. Ben kendi gözümle görüyorum tasarruf olmuş olsa mükemmel olur" dedi.