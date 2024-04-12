Akşehir\'de Şeker Tadında Bayram Etkinlikleri

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Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen şeker tadında Ramazan Bayramı etkinliklerinin ilki yoğun ilgi gördü.

Etkinlikler Hıdırlık Kavşağı'ndan başlayan Bayram Korteji ile başladı. Belediye Başkanı A. Nuri Köksal'ın da katıldığı şenlik kortejinde Akşehir Belediyesi Bandosu marşlar eşliğinde Hıdırlık Caddesi, İmaret Sokak üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Yol boyunca vatandaşlar korteje alkışlarla eşlik ederken, evlerinde bulunan vatandaşlar da Başkan Köksal'a el sallayarak bayramını kutladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliklerde çocuklar için birbirinden eğlenceli programlar gerçekleştirildi. Etkinliklerin başlangıcında bir konuşma yapan Başkan Köksal, alanı dolduran herkesin bayramını kutlayıp "Bayramınız kutlu olsun, ağzınız tatlı olsun, günleriniz mutlu olsun. Allah'ım nice bayramlarda, bayram tadında böyle birlikte cıvıl cıvıl güzel günler yaşamayı hepimize nasip etsin. Bu mübarek Ramazan Ayının sonunda kavuştuğumuz bayramda çocuklarımıza belediyemiz olarak böyle iki günlük bir etkinlik yapalım istedik. Henüz göreve başlayalı bir hafta olmadı, araya da bayram girdi. Ama bayram çocuksuz, çocuk neşesiz, Akşehir gülümsemesiz olmaz, bundan sonra çocuklar gülecek, biz güleceğiz, Akşehir gülecek, Türkiye gülecek" diye konuştu.

Çocuklar için çeşitli yarışmalar ve animasyonların yapıldığı etkinlikte Atlı okçuların geçit töreni, ateşbaz ve akrobasi gösteri de yoğun ilgi gördü. Etkinliklerin son bölümünde ise açık hava sineması yapılarak "Neşeli Günler" isimli Türk Filmi katılımcılara izlettirildi. - KONYA