Yerel

AKSEM kurslarına yoğun ilgi

SAMSUN - Samsun'un Atakum Belediyesi Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi'nin kent genelinde verdiği kurslara yoğun ilgi gösteren kadınlar, ek çalışma alanları ve ürünlerini satışa sunmak için yer talep ediyor.

Atakum Belediyesi Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi, kent genelindeki şubelerinde kadınlara yönelik feretiko, görsel sanatlar, dikiş, hediyelik eşya tasarım gibi birbirinden özel kurslar düzenliyor. Atakum Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen kurslar, katılımcılara potansiyellerini değerlendirerek üretime katılma fırsatı sunuyor. Atakum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şeref Aydın ve beraberindeki ekip, AKSEM Atatepe Şubesi'ni ziyaret ederek üretici kadınlarla bir araya geldi. Merkezin verdiği hizmetten son derece memnun olduklarını belirten kadınlar, desteğinden dolayı Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'e teşekkür ettiler.

Yoğun talepten dolayı yeni eğitim alanları ve ürünleri için pazar isteyen kadınlar, kursların el becerilerini geliştirerek üretime katılma fırsatı sunduğuna dikkat çektiler. Merkezin Atatepe Şubesi kursiyerlerinden Nurcan İncedayı, "Kurslardan çok memnunuz. Şu an sepet örücülüğü ve dikiş kursu var. Kursta, kişi sayısı çok fazla. Prefabrik ev, karavan, küçük kulübe gibi yeni çalışma alanları istiyoruz. Kurslardan çok memnunuz. Sepet örücülüğü yapıyorum ve kursa ilk defa başladım. 'Ben yapamam' diye geldim ama hocamızın desteğiyle çok güzel şeyler yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz." diye konuşurken Necibe Hanım, "Çok sağ olsunlar, Allah razı olsun. Gerçekten hünerlerimizi bilmiyorduk, hocamızın sayesinde hepsi ortaya çıktı. Bu çalışmanın ilerletilmesini ve genişletilmesini istiyoruz. Çalışmayan kadınlarız, belki bize iş imkanı olur" diye konuştu.

Nacide Yavuz, "Dikiş kursuna 2-3 senedir geliyorum. Güzel şeyler öğreniyoruz. Güzel kıyafetler çıkardık. Hep onları giyiyoruz." derken Hülya Şaşmaz, "Burada birkaç yıldır halk eğitim kurslarına katılıyorum. Az da olsa bilgim vardı ama gerek kalıp gerekse hazır giyimde daha güzel bilgilerimiz oldu. Şu an, çok güzel ürünler çıkartıyoruz. Ev hanımlarına bir terapi gibi geliyor. Bu çalışmaların yayılmasından ve daha geliştirilmesinden yanayız" şeklinde konuştu.

"Kurslarımıza bekliyoruz"

Çalışmalar hakkında bilgi veren sepet örücülüğü kursu öğretmeni Sahibe Sarıbulut, "İnsanların, kadınların kendilerini keşfetmeleri için kurslarımız devam ediyor. Öğrencilerimiz, birbirinden yetenekli ve değerli. Ev ekonomisine katkıda bulunmak ve kendi becerilerini ortaya çıkarmak isteyenleri kurslarımıza bekliyoruz. Kadınlarımızın sosyalleşmesi açısından da son derece güzel bir ortam var" ifadelerini kullanırken dikiş öğretmeni Hatice Koç ise şunları söyledi:

"Günlük çalışmalarımızda sıfır dikimden başlıyoruz. Kişiye özel kalıplarımıza ve tasarımlarımıza günlük kıyafetler, abiyeler, spor, sweatshirt, ceket, dış kıyafet gibi her türlü kıyafet dahil olmak üzere üretim yapıyoruz. Önce öğretiyoruz. Sonra üretim yapıyoruz. Eğitimlerimiz, oldukça yoğun geçiyor."