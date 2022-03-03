Akşemsettin Millet Kıraathanesi açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Akşemsettin Millet Kıraathanesi açılıyor

03.03.2022 10:16
Akşemsettin Millet Kıraathanesi açılıyor

Mamak Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Akşemsettin Millet Kıraathanesi, 5 Mart Cumartesi günü saat 14.00'de hizmete açılacak.

Mamak Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Akşemsettin Millet Kıraathanesi, 5 Mart Cumartesi günü saat 14.00'de hizmete açılacak.

Mamak Belediye Başkan Murat Köse'nin seçim çalışmaları sırasında ilçe sakinlerine söz verdiği projelerden biri olan millet kıraathaneleri Mamak'ta açılmaya devam ediyor. Akşemsettin Mahallesi'nde 5 Mart Cumartesi günü saat 14.00'da hizmete açılacak Millet Kıraathanesi de çocuk ve gençlere sağlıklı, nezih bir ortamda kitap okuma, ders çalışma fırsatı sunacak. Gençlerin yanı sıra, ilçe sakinleri de çayını ve kahvesini içerken bir yandan da kitap ve günlük gazeteleri okuma imkanı bulacak.

"Vatandaşlarımız gönülden muhabbetimizle ağırlanacak"

Söz verdiği bir projeyi daha hayata geçirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bu güzide mekanımızda 7'den 70'e tüm vatandaşlarımız, kitapların sıcak ve bilgi dolu dünyasıyla kuşanacak, ikramlarımız ve gönülden muhabbetimizle ağırlanacak" dedi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Halfeti'de 'Koku Festivali' düzenlenecek Halfeti'de 'Koku Festivali' düzenlenecek Yemin Dizisi 408. Bölüm Fragmanı Yemin Dizisi 408. Bölüm Fragmanı

Akşemseddin, Cumartesi, Mamak, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Akşemsettin Millet Kıraathanesi açılıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:15 Isparta'da kabus geri dönüyor: Kar geldi, elektrikler gitti! Muhtar, mahalleliyi tellere kar topu atmaya çağırdı
10:08 Yol ortasında dehşet saçtı, husumetlisini planlayarak öldürdü!
10:06 Son dakika: şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı! TÜFE yüzde 4,81 yükselirken, yıllık enflasyon yüzde 54,44'e çıktı
10:03 Baba olmaya hazırlanan Selahattin Paşalı, hamile sevgilisi Lara Tümen ile poz verdi!
09:54 Zelenskiy, 15 Ukraynalı askere Kahramanlık unvanı verdi!
09:28 Putin'in amacı Zelenski'yi devirip, yerine Yanukoviç'i geçirmek! Ukrayna medyasının iddiası
09:24 Yusuf Yazıcı, Rusya'yı salladı! CSKA Moskova'da maçın adamı oldu
09:13 Rus asker gözyaşlarını tutamadı! Ukraynalılar çay ve yemek ikram etti
08:50 Ukraynalı annelerin Türk çocukları gözlerini savaşa açtılar! Şu an ülkelerinden çok uzaktalar
08:49 Ukraynalılar; genç Rus askere önce çay ve börek verdi, sonra da annesini görüntülü aradı: Üzülme Nataşa, oğlun yaşıyor ve iyi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 10:22:20. #1.12#
SON DAKİKA: Akşemsettin Millet Kıraathanesi açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement