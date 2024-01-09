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Akşener'den şehit ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
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Akşener'den şehit ailesine taziye ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın Manisa'daki ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti. Akşener, şehidin babasıyla birlikte metanetlerini takdir ettiğini belirtti ve sabır diledi.

09.01.2024 - 16:08,  Güncelleme: 16:24
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Akşener'den şehit ailesine taziye ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Manisa'da şehit ailesini ziyaret etti

MANİSA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 24 Aralık 2023 tarihinde Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki ailesinin evini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve belli olan ilçelerin belediye başkan adaylarını açıklamak üzere Manisa'ya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ilk ziyaretini 24 Aralık 2023 tarihinde Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın Yunusemre ilçesindeki ailesinin evini ziyaret etti. Ziyaret sonrası şehidin babası İkram Budak ile birlikte kısa bir açıklama yapan Akşener, "22 yaşında gencecik bir vatan evladımız, vatan uğruna, bizlerin uğruna, bizlerin refahı için, düzeni için şehit oldu. Ailesinin, babasının metaneti, vatan sağ olsun demesi kardeşlerinin, ablalarının metaneti hepimizin onlara karşı sonsuz bir manevi borcumuz olduğunu hissettirdi. Bir yanıyla bu metanet insanı hayata karşı cesaretlendiriyor, bir yanıyla da evlat acısı öyle bir acıdır ki her gün sayarsınız bir gün daha kaldı bir gün daha kaldı diye. Burada olmak benim için onur, arkadaşlarım için bir onur, şeref. Dediğim gibi insanın acıları tazeleniyor. Birbirimize teselli olduk. Abimizin acısının Eyüp sabrıyla geçmesini diliyorum. Allah sabır nasip etsin."

Akşener\'den şehit ailesine taziye ziyareti
Kaynak: İHA
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