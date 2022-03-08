Aktaş, kadın polisleri kutladı - Son Dakika
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Aktaş, kadın polisleri kutladı

08.03.2022 11:12
Aktaş, kadın polisleri kutladı

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kadın polislerin Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kadın polislerin Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında hizmet binasındaki kadın polislerin kadınlar gününü kutladı. Aktaş, bütün kadın polislere çiçek takdim etti. Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, "Ailenin hamurunu karan, mayasını veren ise çok kıymetli hanımefendilerdir, eşlerimizdir. Eş olarak kocasına anne olarak evlatlarına çocuklarına karşı sorumluluklar taşıyan hanımefendilerin aynı zamanda polis olarak da kutsal bir meslek grubu olmanın gururu onurunu yaşayan yükü ağır ama sevgi ve şefkati sonsuz değerli bayan personelimizin 8 Mart Dünya Kadınlar gününü tebrik ediyorum. Eşleriyle anne ve babalarıyla çocuklarıyla sağlıklı huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum" dedi. - ZONGULDAK

Aktaş, kadın polisleri kutladı
Aktaş, kadın polisleri kutladı
Aktaş, kadın polisleri kutladı

YORUMLAR
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Başkan Tarhan'dan kadınlara çiçek Başkan Tarhan'dan kadınlara çiçek Başkan Atabay kadın personellerini unutmadı Başkan Atabay kadın personellerini unutmadı

Zonguldak İl Emniyet Müdürü, Kadınlar Günü, Emekçi, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aktaş, kadın polisleri kutladı - Son Dakika


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