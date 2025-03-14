Aküzüm İftar Sonrası Çalışanlarla Buluştu

HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, iftar sonrası üyeleriyle bir araya geldi.

Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi çalışanlarıyla iftar sonrası bir araya gelen Aküzüm, çalışanların sorun ve taleplerini dinledi. Çalışanlar tarafından ilgiyle karşılanan Aküzüm, çözüm önerilerini detaylı bir şekilde çalışanlarla paylaştı. Aküzüm, "Her vakit, her fırsatta üyelerimizle birlikte bir araya geleceğiz, sorun ve taleplerini dinleyeceğiz. İftar sonrası da çalışmalarımızı, temaslarımızı sürdürüyoruz" dedi. - DİYARBAKIR