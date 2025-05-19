Akyaka\'da 19 Mayıs Coşkusu

Akyaka'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşku ile kutlandı.

Tören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Etkinlik daha sonra Akyaka Tören alanında devam etti. Burada öğrenciler tarafından çeşitli aktiviteler yapıldı. Folklor gösterisi ve şiirlerin okunmasının ardından tren sona erdi.

Tçrene, Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, Akyaka Garnizon Komutanı Kahan Tuncer, Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, kurum amirleri, öğretenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KARS