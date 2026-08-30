Akyaka\'da 30 Ağustos Coşkusu: Tören ve Ziyaretlerle Kutlandı

Akyaka'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü düzenlenen tören ve ziyaretlerle kutlandı. İlçedeki programda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan uğruna canlarını feda eden şehitler anılırken, şehit aileleri ve gaziler de ziyaret edildi.

Akyaka'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Törene Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, Tabur Komutanı Mesut Duran, Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş ve ilçe protokolü katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende, 30 Ağustos'un Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki tarihi önemi vurgulandı.

Programın devamında Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında tebrikleri kabul etti. İlçe protokolü de kutlama programına katılarak bayram coşkusunu paylaştı.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Kaymakam İsmail Demirtaş ve beraberindeki ilçe protokolü, şehit aileleri ile gazileri ziyaret etti. Ziyaretlerde şehit aileleri ve gazilerle sohbet edilerek, vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna gösterilen fedakarlıkların hiçbir zaman unutulmayacağı ifade edildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla yapılan değerlendirmelerde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelesi'nin tüm kahramanları ve aziz şehitler rahmetle anıldı. Kahraman gazilere ise minnet ve şükran duyguları ifade edildi.