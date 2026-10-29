Akyaka'da Cumhuriyet'in 103. yılı, dalgıçların su altında açtığı bayrakla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Akyaka'da Cumhuriyet'in 103. yılı, dalgıçların su altında açtığı bayrakla kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Akyaka\'da Cumhuriyet\'in 103. yılı, dalgıçların su altında açtığı bayrakla kutlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Akyaka\'da Cumhuriyet\'in 103. yılı, dalgıçların su altında açtığı bayrakla kutlandı
Haber Videosu

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde iki dalgıç, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağını su altında açtı. Dalgıçların Akyaka'nın mavi sularında açtığı bayrak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının simgesi oldu.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde iki dalgıç, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla su altında Türk bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Muğla'nın doğal güzellikleriyle öne çıkan Akyaka Mahallesi'nde Cumhuriyet Bayramı, bu kez su altında gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı. Her yıl 29 Ekim'de farklı etkinliklerle yaşanan Cumhuriyet Bayramı coşkusu, Akyaka'da su altındaki anlamlı görüntülerle kendini gösterdi. Dalgıçlar Akif Toz ve Göktuğ Erdem, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla dalış yaparak Türk bayrağını su altında açtı. Cumhuriyet coşkusunu denizin altına taşıyan iki dalgıç, gerçekleştirdikleri etkinlikle bayram kutlamalarına farklı bir boyut kazandırdı. Akyaka'nın mavi sularında açılan Türk bayrağı, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen kutlamanın simgesi oldu

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıAkyakaGüncelMuğlaYaşamYerelUlaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
Köylüler direğe bakınca donup kaldı Köylüler direğe bakınca donup kaldı
70 yıl önce adaya getirdiler Sonra başlarına bela oldu 70 yıl önce adaya getirdiler! Sonra başlarına bela oldu
İzmir’de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması İzmir'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması
Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
İspanya’daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı Yetkililerden kahreden bir çağrı var İspanya'daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı! Yetkililerden kahreden bir çağrı var
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
15:46
Kapadokya’da peri bacası çöktü Ölü ve yaralılar var
Kapadokya'da peri bacası çöktü! Ölü ve yaralılar var
15:32
Çölün ortasında şaşırtan manzara Yayılmasını durduramıyorlar
Çölün ortasında şaşırtan manzara! Yayılmasını durduramıyorlar
14:33
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık?
14:25
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
14:20
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı TFF’den jet açıklama geldi
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı! TFF'den jet açıklama geldi
14:01
Sinem Dedetaş’a ev hapsi şartıyla tahliye
Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye
13:29
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 15:50:37. #7.13#
SON DAKİKA: Akyaka'da Cumhuriyet'in 103. yılı, dalgıçların su altında açtığı bayrakla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android