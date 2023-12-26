Akyazı\'da \'4 Mevsim Yaşam\' Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

Akyazı Belediyesi tarafından düzenlenen ve Akyazı'da çekilen doğal, tarihi, kültürel alanları, doğa ve insan yaşamı fotoğraflarının değerlendirildiği "4 Mevsim Akyazı'da Yaşam" konulu fotoğraf yarışması tamamlandı.

Türkiye'nin dört bir yanından Akyazı'ya gelen fotoğrafçıların ilçenin dört mevsim güzelliklerini yansıtan fotoğraflarının arasından en güzelleri seçici kurul tarafından belirlendi. Kurulun değerlendirmeleri sonucunda Cengizhan Türkoğlu'nun 'Pilavcı' fotoğrafı birinci, Hasan İçel'in 'sabah ışıkları' fotoğrafı ikinci, Mürsel Tahtacı'nın 'fındık patosu' fotoğrafı ise üçüncü oldu. Mansiyon ödüllerini ise Hasan Zer'in 'mısır kurutma', Hasan İçel'in 'Gazi Süleymanpaşa Cami' ve Sare Kural'ın 'sisler içinde' fotoğrafları kazandı.

19 Aralık 2023 tarihinde başvuruları son bulan ve 120 fotoğrafçının 445 fotoğraf ile katılım sağladığı yarışmanın seçici kurulu; Ahmet Zeki Okur, Alattin Şenol, Ali Fuat Altın, İsmail Okur ve Belediye Başkanı Bilal Soykan'dan oluştu. Seçici kurul tarafından ilk üçe giren ve mansiyon ödülü alan fotoğrafların yanı sıra 12 fotoğraf özel ödül ve 30 fotoğraf da sergileme ödülüne layık görüldü. Yarışma sonucunda birinci 15 bin TL, ikinci 10 bin TL, üçüncü 7 bin 500 TL, mansiyonda seçilen fotoğraflar ise 2 bin 500 TL ödül kazandı.

Yarışmaya katılan tüm fotoğrafçılara teşekkür eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, " İlçemizin güzelliklerini değerli fotoğraf sanatçılarının gözlerinden görme fırsatı yakaladığımız '4 Mevsim Akyazı'da yaşam' fotoğraf yarışmamıza katılan sanatçılarımıza teşekkür ediyor ve kazananları tebrik ediyorum. Akyazı'mızın her mevsim ayrı güzel olduğuna bir kez daha şahit olduk. Bu değerli fotoğrafları düzenleyeceğimiz ödül töreninde sergileyeceğiz. Tüm hemşerilerimizi bekleriz" diye konuştu. - SAKARYA