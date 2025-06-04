Akyazı'da bir proje daha hayata geçiyor - Son Dakika
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Yerel

Akyazı'da bir proje daha hayata geçiyor

Akyazı\'da bir proje daha hayata geçiyor
04.06.2025 11:52  Güncelleme: 11:54
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Akyazı Belediyesi Haziran ayı Meclis Toplantısında konuşan Belediye Başkanı Bilal Soykan, Kızılelma Millet Bahçesi Projesi'nin ihalesinin 16 Haziran'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Akyazı Belediyesi Haziran ayı Meclis Toplantısında konuşan Belediye Başkanı Bilal Soykan, Kızılelma Millet Bahçesi Projesi'nin ihalesinin 16 Haziran'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Akyazı Belediyesi Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. 6 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısı öncesinde Belediye Başkanı Bilal Soykan, belediye çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Kızılelma Millet Bahçesi'nin ihalesinin 16 Haziran'da yapılacağını da ifade eden Başkan Soykan, "İlçemize kazandıracağımız bir önemli projenin daha adımını atıyoruz. Acele Kamulaştırma Kararı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazetede yayımlanan Kızılelma Millet Bahçesi Projemizin ihalesini 16 Haziran'da gerçekleştireceğiz" dedi.

Başkan Soykan, "İhaleyi Akyazı Belediyesi olarak biz gerçekleştiriyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın da projeye destekleri var. İnşallah el birliği ile ilçemizin en büyük projesi olacak olan bu tesisi Akyazı'mıza kazandıracağız. 70 bin metrekare alan üzerinde inşa edilecek ve içerisinde millet kıraathanesi, amfi tiyatro, spor alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, etkinlik alanları, kaykay pistleri, kır düğün alanı, cami, piknik alanları ve milli savunma sanayi araçlarının sergileneceği alanları olacak Kızılelma Millet Bahçesi Akyazı'ya çok yakışacak" diye konuştu.

Akyazı'nın dört bir yanında çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile Küçücek, Altındere, Alaağaç ve Dokurcun Mahallelerinde inşa edeceğimiz Spor Tesisi Projelerinde çalışmalarımız tüm hızı ile sürüyor. Bu tesisleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın destekleri ve Spor Toto Teşkilatımız ile gerçekleştirmiş olduğumuz protokol çerçevesinde yapıyoruz. Daha önce de açıkladığımız gibi 65 milyon liralık destek ile 4 Mahallemize spor tesislerini kazandırmış olacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Soykan'ın açıklamaları sonrasında AK Partili Meclis Üyesi Hümeyra Hikmet Saygıdeğer, MHP'li Meclis Üyeleri Şamil Türkan ve Murat Öz ile BBP'li Meclis Emre Özdemir gündem dışı konuşma gerçekleştirdiler. Gündem dışı konuşmaların ardından 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akyazı'da bir proje daha hayata geçiyor - Son Dakika

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