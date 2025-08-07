Akyazı\'da Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Sürücü Uğurlandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, gece saatlerinde Güzlek Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yalçın (43) idaresindeki motosiklet ile H.A. kontrolündeki 54 HH 797 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Mehmet Yalçın olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yalçın'ın cenazesi bölgedeki incelemelerin ardından, Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hendek Belediyesi personeli olduğu öğrenilen Mehmet Yalçın, Hendek Çamlıca Mahallesi Yeşiller Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - SAKARYA