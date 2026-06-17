Özel çocukların kahkahaları gökyüzüne yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özel çocukların kahkahaları gökyüzüne yükseldi

Özel çocukların kahkahaları gökyüzüne yükseldi
17.06.2026 16:10  Güncelleme: 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde düzenlenen 4. Özel Eğitim Şenliği, yaklaşık 400 engelli çocuk ve ailesini bir araya getirdi. Gün boyu oyunlar, yüz boyama ve çeşitli etkinliklerle çocuklar mutlu anlar yaşarken, ailelerin duygusal anları da yürekleri ısıttı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen, "Özel Eğitim Şenliği", yüzlerce engelli çocuk ve ailesini bir araya getirdi. Gün boyunca oyunlar oynayan, yüzlerini boyatan ve çeşitli etkinliklere katılan çocukların mutluluğu alana yansırken, ailelerin yaşadığı duygusal anlar ise yürekleri ısıttı.

Akyazı Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Güzlek Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 400 engelli öğrenci aileleriyle birlikte ağırlandı. Tırmanma duvarından yüz boyamaya, oyun alanlarından çeşitli gösterilere kadar birçok aktiviteyle unutulmaz bir gün geçiren çocuklar, kahkahalarıyla etkinlik alanını adeta şenlik yerine çevirdi. Yıl boyunca çeşitli zorluklarla mücadele eden engelli çocuklar ve aileleri, bir günlüğüne de olsa günlük hayatın yükünü geride bırakarak eğlenceye ortak oldu. Yoğun katılımın sağlandığı şenlikte çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, protokol üyeleri de ailelerle tek tek yakından ilgilendi.

"Bunu geleneksel hale getirdik"

Etkinlikte özel çocuklar ve aileleriyle uzun süre vakit geçiren ve şenliği geleneksel hale getirdiklerini belirten Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Özel Eğitim Şenliği programın ismi, bu yıl 4'üncüsünü düzenliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Akyazı'da 480 kişi var. 400 öğrencimizi bugün burada aileleri ile birlikte ağırlamış olduk. Hem ikramlarda bulunduk, hem burada keyifli vakit geçirdiler. Bunu da geleneksel hale getirdik. Dediğim gibi inşallah bunu da her yıl düzenlemeye devam edeceğiz. Devletimiz, hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımızın engelli bireylere gösterdiği ilgili hepimiz biliyoruz. Biz de onun vizyonu doğrultusunda engellilerimiz ile birlikte burada eğleniyoruz. Biz de onları çok seviyoruz, elimizden geldiği kadar vakit geçirmeye, onların işlerini ve hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

"Akyazı ilçesinin bütün engelli öğrencileri burada"

İlçedeki tüm özel eğitim öğrencilerinin programa dahil edildiğini vurgulayan Akyazı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk ise, "Birinci kademe ve ikinci kademe dediğimiz bütün öğrencilerimiz var. Akyazı ilçesinin bütün engelli öğrencileri burada. Bir okul değil ilçedeki bütün okullardaki engelli çocuklar buradalar. Amacımız çocukları eğlendirmek. Konumuz bu" diye konuştu.

"Otizmi anlatmak için bir bedende iki can taşıyorum"

Otizmli evladının tedavisi ve eğitimi için İstanbul'dan Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Kuzuluk bölgesine taşınan Fatih Coşkun ise, "Oğlumun eğitimi ve tedavisi için, Akyazı Kuzuluk bölgesine geldik. Daha önceden İstanbul'daydık. Amacımız otizmi daha iyi tanıtabilmek. Amacımız kaplıcanın oğlum üzerinde ki bıraktığı iyi etkiler. Öfke nöbetleri geçirmesine rağmen 2 ayda bir olacak şekilde 15 gün kaplıcaya getirip eğitim yaptırdığımız zaman öfke nöbetleri azalıyor. Günlük 10 saat arabayla gezdiriyorum. Müzik dinliyor. Bütün amacım otizmi daha iyi anlatabilmek, daha iyi tanıtabilmek. Bir baba olarak otizmi anlatmak için bir bedende iki can taşıyorum" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sakarya, Eğitim, Akyazı, Çocuk, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özel çocukların kahkahaları gökyüzüne yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı
Polonya’da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti Polonya'da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti
Eski eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren cani: Kardeşini öldürdüm, sıra sizde Eski eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren cani: Kardeşini öldürdüm, sıra sizde
Sakarya’da bungalovda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı Sakarya'da bungalovda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
Nevşehir’de binanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk öldü Nevşehir'de binanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk öldü
Yurt dışına sevk edilmesi gereken araç ve motor parçaları bir depoda ele geçirildi Yurt dışına sevk edilmesi gereken araç ve motor parçaları bir depoda ele geçirildi

16:49
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP’den istifa etti
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti
16:39
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
16:35
Türkan Şoray, ’Panter Emel’’in cenazesinde kahroldu
Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu
16:14
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası’na veda edebilir
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir
14:56
Avukatlar cüppeyi çıkartıp yerine uyuşturucu asmış
Avukatlar cüppeyi çıkartıp yerine uyuşturucu asmış
14:09
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 17:11:39. #7.13#
SON DAKİKA: Özel çocukların kahkahaları gökyüzüne yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.