 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Akyazı'da yağmur nedeniyle kaza: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Akyazı'da yağmur nedeniyle kaza: 4 yaralı

Akyazı ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, beton direğe çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Akyazı\'da yağmur nedeniyle kaza: 4 yaralı
16.12.2023 - 21:56,
Abone Ol

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak beton direğe çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Akyazı Pazarköy yolu köy girişinde meydana geldi. Emirhan K., idaresindeki 54 HP 842 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak beton elektrik direğine çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Emirhan K. ile araçta bulunan Samet S., Abdülkerim T. ve Efe S. yaralandı. Kazada araçta sıkışan Efe S. itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Akyazı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Pazarköy, İtfaiye, Akyazı, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akyazı'da yağmur nedeniyle kaza: 4 yaralı - Son Dakika


21:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
20:46
Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:21
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
20:16
El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın
19:00
Netanyahu, Hamas'la müzakerelere geri dönmeyi görüşmek üzere savaş konseyini topluyor Netanyahu, Hamas'la müzakerelere geri dönmeyi görüşmek üzere savaş konseyini topluyor
18:31
Dili sürçen Devlet Bahçeli 'mefhum' kelimesini bir türlü söyleyemedi Dili sürçen Devlet Bahçeli "mefhum" kelimesini bir türlü söyleyemedi
17:50
Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı' krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı" krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı
17:47
Diyarbakır’da il ve 17 ilçe başkanıyla birlikte 12 bin 750 kişi İYİ Parti’den istifa etti Diyarbakır’da il ve 17 ilçe başkanıyla birlikte 12 bin 750 kişi İYİ Parti’den istifa etti

Son Dakika
21:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
20:46 Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:21 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
20:16 El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın
19:00 Netanyahu, Hamas'la müzakerelere geri dönmeyi görüşmek üzere savaş konseyini topluyor
18:31 Dili sürçen Devlet Bahçeli "mefhum" kelimesini bir türlü söyleyemedi
17:50 Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı" krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı
17:47 Diyarbakır’da il ve 17 ilçe başkanıyla birlikte 12 bin 750 kişi İYİ Parti’den istifa etti
17:12 Rizelilerin Karadeniz damarı tuttu! Dünyanın en kötü yemekleri arasında gösterilen karalahana çorbasını vatandaşa ikram ettiler
17:06 Mehmetçik'ten teröre ağır darbe! 2023'te 2 binden fazla terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 22:03:43. #1.11#
SON DAKİKA: Akyazı'da yağmur nedeniyle kaza: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement