Akyazı'da Yeni Spor Tesisi Projesi Başladı - Son Dakika
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Akyazı'da Yeni Spor Tesisi Projesi Başladı

Akyazı\'da Yeni Spor Tesisi Projesi Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Akyazı Belediyesi tarafından Ballıkaya Mahallesi'nde inşa edilecek yeni spor tesisi projesinde çalışmalar başlamış olup, tesisin en kısa sürede hizmete açılması planlanıyor. Projede halı saha, voleybol ve basketbol sahaları ile sosyal alanlar yer alacak.

28.09.2024 17:13  Güncelleme: 17:15
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Akyazı Belediyesi tarafından Ballıkaya Mahallesi'nde inşa edilecek yeni spor tesisi projesinde çalışmaların başladığını açıklayan Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Akyazı'mıza kazandıracağımız yeni spor tesisi projemizde çalışmalar gece-gündüz devam ediyor. İnşallah kısa süre içerisinde tesisimizi hizmete açacağız" dedi.

Akyazı'da yeni spor tesisi için start verildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Akyazı Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan tesiste çalışmalar başladı. Ballıkaya Mahallesi'nde inşa edilecek olan tesiste 240 kişilik tribünü olan bir halı saha, voleybol ve basketbol sahaları, idari bina, Soyunma odaları, 500 metre yürüyüş yolu, çocuk parkı, mescit ve sosyal alanlar olacak olan proje ihale sürecinin tamamlanmasının ardından başladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Taşdelen ile birlikte çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile hayata geçireceğimiz proje ilçemize hayırlı olsun. Ballıkaya Mahallemizde hayata geçireceğimiz proje ile geleceğimiz olan genç kardeşlerimizin spor yapabilecekleri, ailelerin çocukları ile keyifli vakit geçirebilecekleri yeni bir tesisi ilçemize kazandırmış olacağız. Akyazı için hizmet ve proje üretmeye durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akyazı'da Yeni Spor Tesisi Projesi Başladı - Son Dakika

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