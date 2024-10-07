Akyol Yaya Alt Geçidi, Vatandaşların Fırçalarıyla Renklendi - Son Dakika
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Akyol Yaya Alt Geçidi, Vatandaşların Fırçalarıyla Renklendi

Akyol Yaya Alt Geçidi, Vatandaşların Fırçalarıyla Renklendi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Akyol Yaya Alt Geçidi, gönüllü vatandaşlar ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen proje ile renkli bir hale getirildi. Proje kapsamında üniversite öğrencileri ve öğretmenler de yer aldı.

07.10.2024 16:13  Güncelleme: 16:18
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Akyol Yaya Alt Geçidi, vatandaşların fırçalarıyla renklendi

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Akyol Yaya Alt Geçidi, Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ve gönüllü vatandaşların çalışmaları sonucunda renkli bir görünüme kavuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 'Nesiller Arası Sanat Uygulamaları Muğla Örneği' projesi kapsamında Akyol Yaya Alt Geçidi'ni yeniledi. Yaya alt geçidi topluma hizmet projeleri çerçevesinde daha renkli hale getirildi. Yenileme çalışması Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri, akademisyenler, Turgutreis Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ile Tazelenme Üniversitesi gönüllü üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Proje, bir yıllık saha çalışmalarının ardından Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle tamamlandı. Projenin açılışı, belediye temsilcileri, Muslihittin Mahalle Muhtarı Serkan Eğribozlu, üniversite öğretim üyeleri, öğrenciler ve halkın katılımıyla gerçekleşti. Projede yer almaktan ve şehre değer katmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tazelenme Üniversitesi mezunu İlhan Sözbilir; "Birlikte bir şeyler yapmak çok keyifli. Bu projede kenti gezdik, eksikleri göz önünde bulundurduk. Bu şekilde alt geçidi seçtik. Gençlerle bir araya gelerek bir proje yapmak çok güzel oldu" dedi.

"Bu çalışma öğrencilerimize güzel bir örnek"

Öğrencilerle birlikte yapılan çalışmanın gençlere de güzel bir örnek olduğunu vurgulayan Görsel Sanatlar Öğretmeni Ayşen Atalan Sözbilir; "Bu projeye öğrencilerimle dahil oldum. Her Cuma herkes tatile giderken öğrencilerim ve ben bu proje üstünde çalıştık. Büyük gruplarla başladığımız çalışmalar nihayetinde küçük gruplara ayrılarak tamamlandı. Burada bizlerle üniversiteyi kazanmadan çalışan öğrencilerimiz saha çalışmalarına katıldıkları için severek görsel sanatlar bölümlerine gittiler" şeklinde konuştu.

"Şehrimize katkıda bulunduğumuz için çok mutluyum"

Proje aşamasında çok eğlendiklerini ifade eden öğrencilerden Hatice Dilara Akbulut; "Bu projeyi duyduğumuz zaman çok heyecanlandık. Üniversiteye hazırlanan bir öğrenci olarak üniversite öğrencileri ile birlikte çalışmak çok keyifliydi. Proje aşamasında çok eğlendik, tüm şehri gezdik ve gerekli yerleri not aldık. Son aşamasına geldiğimiz bu proje için yine çok gururluyum. Şehrimize böyle bir katkı yapabildiğimiz için de kendimi çok mutlu hissediyorum" dedi.

"Kent için harekete geçtik"

Gençlerin önerisiyle alt geçidi tercih ettiklerini belirten proje sorumlusu Doç. Dr. Ayça Sesigür; "2023-2024 Bahar Dönemi 'Topluma Hizmet Uygulamaları' dersi alan tüm öğrencilerle beraber yola çıktık. Bu ders kapsamında yürütülen bir projeydi. Kent için düşünmek, kent için harekete geçmek, kent için söz söylemek istedik. Bunun için Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden destek istedik. Onlar da desteklerini esirgemediler. Onların ev sahipliğinde topluma hizmet uygulamalarını hayata geçirdik. Gençlerin önerisiyle bu alt geçidin daha eğlenceli, daha renkli bir hale getirilmesiyle yola çıktık" ifadelerini kullandı.

"7'den 70'e herkesin emeği var"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hülya Muratlı ise herkesin büyük bir emeği olduğuna dikkat çekerek "Böyle bir çalışmanın açılışını yapmak çok değerli. Çünkü sizlerin de alt geçidin duvarında işlediğiniz gibi bu kent hakkı. Muğla'da yaşayan vatandaşlar olarak sizlerin bu şehirde söz hakkınız var. Bu proje de kentlinin kentine sahip çıktığını gösterdiği çok önemli bir proje. Ben Muğla Büyükşehir Belediyesi adına isterim ki tüm alt geçitlerimizin, tüm karanlık noktalarımızı Muğla'nın yeşiline boyayalım. Bu projeyi arttırarak şehrin her noktasını sanat dokunuşlarıyla aydınlatalım. Çünkü Sanat sadece mekanları değil, kalpleri ve zihinleri de aydınlatan bir unsur. Muğla'mızı sanatla buluşturmaya ve bir dünya kenti yapmak için ilerlemeye devam edeceğiz. Bu projede emeği geçen tüm katılımcılara, hocalarımıza, öğrencilerimize, ama özellikle gençlerimize ve çocuklarımıza çok teşekkür ediyor. Bu uygulamadan dolayı çok tebrik ediyorum. 7'den 70'e herkesin boya fırçasını değdirdiği bu alt geçit duvarlarının böyle temiz kalmasını umut ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akyol Yaya Alt Geçidi, Vatandaşların Fırçalarıyla Renklendi - Son Dakika

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