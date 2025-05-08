Alaca\'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Başladı

Alaca Gençlik Merkezi tarafından geleneksel hale getirilen çocuk oyunları şenliği başladı. Çocuklar çeşitli oyunlarla doyasıya eğlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Alaca Gençlik Merkezi tarafından geleneksel hale getirilen çocuk oyunları şenliği başladı. Alaca'da her yıl olduğu gibi, bu yıl da çocukların eğlenceli ve öğretici bir gün geçirebilmesi için bir dizi oyun ve etkinlik düzenleniyor.

Şenlik, kapalı spor salonu ve ilçe stadyumunda başladı. Şenliğin açılışına Kaymakam Engin Tok, Belediye Başkanı Şerif Arslan, Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin, Gençlik Merkezi Müdürü Hüseyin Tokgöz ve çocuklar katıldı.

Çocuklar, ip atlama, yakan top, sek sek, mendil kapmaca gibi oyunlarla hem eğlendi hem de keyifli bir şekilde vakit geçirdi. Şenlik boyunca katılımcı çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte takım ruhu içinde çeşitli yarışmalara katıldılar. Ayrıca, şenliğe katılan aileler de çocuklarını izlerken nostaljik anlar yaşadı.

Alaca Gençlik Merkezi Müdürü Hüseyin Tokgöz, şenliğin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini ve daha fazla çocuğun etkinliklere katılımını beklediklerini belirtti. - ÇORUM