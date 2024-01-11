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Alacalı kursiyerler Gazze'deki çocuklara giysi ve battaniye dikiyor - Son Dakika
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Alacalı kursiyerler Gazze'deki çocuklara giysi ve battaniye dikiyor

Çorum'un Alaca ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde bulunan bayan kursiyerler ve usta öğreticiler, Gazze'deki masum çocuklara yardım eli uzatıyor. Depremde ihtiyaç sahiplerine yardım eden kursiyerler, şimdi de Gazze'deki çocuklar için battaniye ve giysi dikiyorlar.

Alacalı kursiyerler Gazze\'deki çocuklara giysi ve battaniye dikiyor
11.01.2024 - 20:02,
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Alacalı kursiyerler Gazze'deki çocuklara giysi ve battaniye dikiyor

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde, Halk Eğitim Merkez'indeki bayan kursiyer ile usta öğreticilerin Gazze'ye yardım eli uzandı.

Alaca Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri İsrail'in zulmü altında olan Gazze'deki masum çocuklara, giysi ve battaniye dikiyorlar.

Zor zamanlarda mazlumun ve mağdurun yanında olmaya devam ettiklerini belirten Halk Eğitim Müdürü Nihat Haluk Uğraş, "Yüzyılın felaketini yaşadığımız depremde ihtiyaç sahiplerine diktiğimiz battaniye, uyku seti, eşofman takımı ve boyunlukları şimdide Gazze'deki masum çocuklarımız için Alaca Halk Eğitim gönüllü kursiyerleri, hayırsever vatandaşlar, tüm idari yönetim olmak üzere kadrosuz usta öğretici personelimizle kolları sıvadık.

Kaynak: İHA
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