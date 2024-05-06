İzmir'in Çeşme ilçesinde yapılan Alaçatı İki Yaka Festivali sokakları karnaval alanına döndürdü - Son Dakika
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İzmir'in Çeşme ilçesinde yapılan Alaçatı İki Yaka Festivali sokakları karnaval alanına döndürdü

İzmir\'in Çeşme ilçesinde yapılan Alaçatı İki Yaka Festivali sokakları karnaval alanına döndürdü

Alaçatı İki Yaka Festivali, İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlendi. Festivalde Türkiye'nin farklı şehirlerinden 100'den fazla dansçı bir araya geldi. Festival kapsamında paneller düzenlendi ve mübadelenin geçmişini anlatan mübadil resim sergisi sergilendi. Festivalin son gününde ise kortej yürüyüşü yapıldı ve dans grupları gösterilerini sundu. Festivalin büyük ilgi gördüğü belirtildi.

06.05.2024 15:57  Güncelleme: 15:59
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İzmir'in Çeşme ilçesinde yapılan Alaçatı İki Yaka Festivali, sokakları karnaval alanına döndürürken, Türkiye'nin farklı şehirlerinden 100'den fazla dansçı kentte buluştu.

Alaçatı İki Yaka Festivali, bu yıl ilk kez düzenlendi. Festivalin açılışı öncesi kokteyl ve gala yemeğide gerçekleştirildi. Programa, söylenen şarkılar ile dansçıların performansı damga vurdu.

Alaçatı Turizm Derneği ve Bir Deniz İki Yaka Kolkola Gençlik ve Spor Derneği tarafından yapılan festivale, Türkiye'nin farklı şehirlerinden 100'den fazla dansçı katıldı. Festivalle, Alaçatı sokakları adeta karnaval alanına döndü. Festival kapsamında panellerde düzenlendi. Mübadelenin geçmişini anlatan mübadil resim sergisi de katılımcılar tarafından oldukça beğenildi.

Öte yandan festivalin son gününde Alaçatı'dan başlayan kortej yürüyüşü programlara renk kattı. Alaçatı'nın tarih kokan dar sokaklarında gerçekleşen kortej yürüyüşü büyük ilgi görürken, vatandaşlar korteji cep telefonları ile kaydetti.

Alaçatı Amfi Tiyatronun girişinde son bulan kortej yürüyüşünün ardından dans grupları gösterilerini sundu. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal, ilk gerçekleştirilen Alaçatı İki Yaka Festivalinin büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Dans ve eğlence bir arada idi. Aynı zamanda iki yakanın müziksel birliktelik ve kültürel farklılıklarının anlatıldığı mübadele sohbetleri de gerçekleşti. Ayrıca mübadelenin geçmişini anlatan mübadil resim sergisi de ilgi çekti. Festivalimizin son gününde de konuk dansçılarımızın sundukları iki yakanın dans örnekleri de çok beğenildi" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'in Çeşme ilçesinde yapılan Alaçatı İki Yaka Festivali sokakları karnaval alanına döndürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'in Çeşme ilçesinde yapılan Alaçatı İki Yaka Festivali sokakları karnaval alanına döndürdü - Son Dakika
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