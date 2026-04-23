Alaçatı Ot Festivali'nde Renkli Kortej

(İZMİR) – Çeşme'de Alaçatı Ot Festivali kapsamında düzenlenen kortej, renkli görüntülere sahne oldu.

15'inci yılında ilk kez "uluslararası" unvanı ve "Köklerden Dünyaya" temasıyla 20-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen festival çerçevesinde, kortej düzenlendi. Çamlık Yolu'ndan başlayan kortej, Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası önünde son buldu.

Korteje, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin yanı sıra siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, oda ve dernek temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinliğin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenmesi dolayısıyla öğrencilerin de yer aldığı kortejde, gösteri ekipleri ile otlar ve çiçeklerle süslenmiş klasik otomobil, motosiklet konvoyları dikkat çekti. STK'lar, dernekler, kooperatifler ve öğrenci gruplarının hazırladığı performanslar ise korteje renk kattı.

Kortej öncesi açıklamalarda bulunan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, festivalin kapsamı ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Denizli, "Bu yıl festivalimizin 15'inci yılı olmasının yanı sıra ilk kez uluslararası unvanını almaya hak kazandı. Gastronomi odağını ön plana çıkararak hem liseler arası hem de gastronomi okuyan üniversite öğrencilerimizin yarışmalarıyla, profesyonel şeflerin katılımıyla Ege Bölgesi'nin otlarıyla çok özgün tariflere tanıklık ediyoruz. Şefler meydanımızda 23 Nisan dolayısıyla minik şeflerimizin yemek yarışması vardı ve çok keyifli geçti. Gerçekten 3 yaş ile 8 yaş arası birçok çocuğumuz, Yuvamız Çeşme çocuklarımız profesyonel şeflerle birlikte yemek yaptılar ve bu da bizler adına çok mutluluk verici bir anı oldu" dedi.

Denizli, festivallerin bölge ekonomisi açısından önemine de değinerek, "Festivaller, bölge ekonomileri için gerçekten çok çok önemli. Özellikle bizim gibi sezonu kısa dönemli olan bölgelerde, sezon dışı yapılan bu tip festivaller bölgeye can suyu oluyor. Turizmciye, esnafa, pazarcılarımıza, kadın üreticilerimize can suyu oluyor. Bir de bölgemizin çok değerli mutfağını dünyaya tanıtma imkanı buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'da yaşanan okul saldırına da değinen Denizli, "Uluslararası Alaçatı Ot Festivali'nde, geçtiğimiz hafta okullarımızda çocuklarımızın katledilmesi ve öğretmenimizin hayatını kaybetmesi, tabii ki tüm ülkemiz gibi bizleri de derinden yaraladı. Bu nedenle bu sene yaptığımız konser ve eğlenceli etkinlikleri daha ileri bir tarihe ertelemek durumunda kaldık. Bu tip dönemlerde, özellikle ülkemizin dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğu ve üzücü olayların gölgesinde kalan zamanlarda, dayanışma için bizlerin de eğlenceli olan şeyleri biraz azaltmamız gerekti" dedi.

Festivale olan ilginin yoğun olduğunu da belirten Denizli, "Türkiye'nin dört bir yanından insanlar Çeşme'mize akın ediyorlar. Bu da bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Bugün milli bayram olması sebebiyle okulların tatil olması nedeniyle katılım oldukça yoğun. Hafta sonu da yine otellerimizin dolu olduğu haberleri geliyor. Bazı etkinliklerin iptal olması yurttaşlarımızı üzdü ama dayanışma dönemi olması sebebiyle bu üzücü anlarda hep birlikte saygı da göstermemiz gerekiyor. Biz de bu nedenle Ot Festivali'mizin gastronomi odağının daha ön plana çıktığı bu dönemde farklı bir Alaçatı Ot Festivali deneyimliyoruz" diye konuştu.

Festivalin uluslararası boyutuna ilişkin de bilgi veren Denizli, "İlk defa dünyanın dört bir yanından gelen yaklaşık 23 ülkeden 50 şefimizin burada olacak. Bu, Alaçatı Ot Festivali'nde ilk kez yaşanıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen şefler, yarın burada çok önemli yarışmalara imza atacaklar. Takımlarıyla birlikte yarışacaklar. İlk defa belki onlar da Ege mutfağını deneyimleyecek, otlarla yapılan tariflerle yemekler hazırlayacaklar. Hem onlar için hem bizler için, bölgemiz için çok büyük bir yenilik. Yemek yarışmalarının daha ön plana çıktığı, eğlencenin ve sürprizlerin tam gaz devam ettiği nice Alaçatı Ot Festivalleri olacak. Ancak bu yılın en önemli özelliği, uluslararası bir festival olmamız" ifadelerini kullandı.