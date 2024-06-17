Alanya Belediye Başkanı Özçelik'ten yoğun bayram mesaisi

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Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesim yerlerini ve kolluk kuvvetlerini ziyaret ederek protokol ile bayramlaştı.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Kurban Bayramı'nın ilk gününde yoğun bir mesai gerçekleştirdi. Özçelik ve ekibi, Belediye tarafından hazırlanan kurban kesim yerlerini ziyaret ederek hem vatandaşlarla bayramlaştı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programına katılan Özçelik, CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve partililerle bir araya gelerek bayramlaştı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik daha sonra Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen protokol bayramlaşma törenine katıldı.

Şehitler unutulmadı

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Antalya Doğu Bölge Sorumlusu Alay Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk ve kurum müdürleri Alanya Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti. Protokol üyeleri şehitler için dua etti. Vekil Kaya, Kaymakam Ürkmezer ve Başkan Özçelik şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Kolluk kuvvetleri ziyaret edildi

Garnizon Şehitliği ziyaretinin ardından Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik kolluk kuvvetlerini ziyaret etti. İlk olarak İskele Devriye Ekipler ve Motosikletli Timler Kısım Amirliği'ni ziyaret eden Kaymakam Ürkmezer ve Başkan Özçelik'i İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat karşıladı. Buradan Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na geçen heyet Alanya Sahil Güvenlik Karakol Komutanı SG Binbaşı Erdinç Karadeniz ve personel ile bayramlaşarak Alanya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nın Şeref Defterini imzaladı. Alanya Kaymakamı ve Alanya Belediye Başkanı'nın son durağı Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı oldu. Burada da İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk tarafından karşılanan Başkan Özçelik ve Kaymakam Ürkmezer, bütün kolluk kuvvetlerine misafirperverliği için teşekkür ederek bayramlarını kutladı ve başarılı görevlerinin devamını dilediler. - ANTALYA