Alanya Belediyesi Engelli Bireyler için Ulaşılabilir Bir Kent Hedefliyor

Alanya Belediyesi, engelli bireyler, yaşlılar, hamileler, bebek arabalı anneler ve hareket kısıtlılığı yaşayan tüm vatandaşlar için erişilebilir bir kent oluşturma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Belediye Ulaşılabilirlik Çözüm Ekibi, Alanya Çevre Yolu üzerinde detaylı bir altyapı düzenlemesi başlattı. Çalışmalar, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü'nün koordinasyonunda hızla ilerliyor.

Kapsamlı inceleme yapılıyor

Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Sorumlusu Münir Altıoğlu, teknik ekip ve engelli bireylerin katılımıyla çalışmalar yerinde takip edildi. Ekip, kaldırım rampalarının yenilenmesi, kot farklarının giderilmesi, yağmur suyu ızgaralarının düzenlenmesi ve zemin düzeltmeleri gibi birçok alanda detaylı müdahalelerde bulunuyor.

"Kentin tamamını ulaşılabilir hale getireceğiz"

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, "Dinek'ten çıkan bir engelli vatandaşımız, tekerlekli sandalyesiyle Alanya Devlet Hastanesi'ne kadar kimseye ihtiyaç duymadan ulaşabilecek. Yaklaşık 13 noktada bu düzenlemeleri gerçekleştireceğiz. Bu alan, engellilerce sık kullanılmasa da hareketin azlığı nedeniyle riskliydi. Bu nedenle öncelikli olarak buradan başladık. İlk etabı tamamladık. Hedefimiz, şehrin tamamını engelsiz ve erişilebilir hale getirmek" dedi.

Çalışmalar yerinde takip edildi

Çalışmaları yerinde gözlemleyen ve yeni düzenlemeleri deneyimleyen engelli bireyler de memnuniyetlerini dile getirerek, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve ekibine teşekkür ettiler. Ulaşılabilirlik düzenlemelerinin önümüzdeki günlerde Çevreyolu, 25 Metrelik Yol, Atatürk Caddesi ve denize doğru uzanan üç ana aks üzerinde devam edeceği kaydedildi. - ANTALYA