Alanya Belediyesi Engelli Vatandaşın Ulaşımını Kolaylaştırdı

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Alanya Belediyesi, Konaklı Mahallesi'nde yaşayan fiziksel engelli vatandaşın oturduğu evin yoluna beton dökerek, ulaşım rahatlığı sağladı.

Alanya Belediyesi, sosyal sorumluluk çerçevesinde kentteki tüm vatandaşların yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Konaklı Mahallesi Pamukyeri mevkisinde tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan fiziksel engelli kadının evinin önüne beton dökerek, yardım elini uzattı.

Vatandaşın hastaneye gidiş gelişinde sıkıntı yaşamaması için yolda iyileştirme çalışmaları yapan ekipler, SSB beton dökümü gerçekleştirerek ulaşımı kolaylaştırdı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştırmak öncelikli hedefimizdir. Kentimizin her köşesinde hizmet odaklı çalışmalara devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA