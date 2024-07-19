Alanya Belediyesi Mahmutseydi Çevre Yolu\'nda Asfalt Çalışması Başlattı

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Alanya Belediyesi, alt yapı ve hazırlık aşamalarını tamamladığı Mahmutseydi Çevre Yolu'nda sathi asfalt kaplama çalışması başlattı. 4 mahalleyi birbirine bağlayan 7 kilometrelik yoldaki çalışma kısa sürede tamamlanarak vatandaşın kullanımına açılacak.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanında asfalt çalışmalarına devam ediyor. Koordineli bir şekilde çalışan ekipler, vatandaşların talepleri ve yapılan tespitler sonucu ihtiyaç olan bölgelerde yama ve asfaltlama çalışması yürütüyor.

Kısa sürede tamamlanacak

Karakocalı Mahallesi'ndeki çalışmaları sürdüren ekipler, Mahmutseydi Mahallesi Çevre Yolu'nda da sathi asfalt kaplama işlemine başladı. Kombi sathi kaplama araçlarıyla yapılan, 7 kilometre uzunluğunda ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı yolda sathi asfalt kaplama gerçekleştiriliyor. Kısa sürede çalışmaların tamamlanmasının ardından 4 mahalleyi birbirine bağlayan Mahmutseydi Çevre Yolu vatandaşların kullanımına açılacak. - ANTALYA