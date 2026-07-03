Başkan Özçelik kazanın başına geçip vatandaşlara aşure ikram etti - Son Dakika
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Başkan Özçelik kazanın başına geçip vatandaşlara aşure ikram etti

Başkan Özçelik kazanın başına geçip vatandaşlara aşure ikram etti
03.07.2026 17:24  Güncelleme: 17:37
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Alanya Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla Cuma Pazarı'nda 5 bin kişiye aşure ikram etti. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de kazan başına geçerek vatandaşlara aşure dağıttı.

Alanya Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla Cuma Pazarı'nda 5 bin kişiye aşure ikramı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de kazanın başına geçerek dağıtım yaptı.

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinesinde muharrem ayı dolayısıyla Cuma Pazarı'nda kurulan stantta aşure ikramı yapıldı. Kazanın başına geçen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, vatandaşlara aşure ikram etti. Yoğun ilgi gören etkinlikte birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları ön plana çıktı. Başkan Özçelik, muharrem ayının toplumun ortak değerlerini yaşatan önemli zamanlardan biri olduğunu belirterek, "Aşure, paylaşmanın, dayanışmanın, bereketin ve kardeşliğin simgesidir. Bu güzel geleneği hemşehrilerimizle birlikte yaşatmanın mutluluğu içindeyiz. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren böyle anlamlı günlerin toplumumuza huzur ve bereket getirmesini diliyorum" dedi.

5 bin kişiye aşure ikram edildi

Cuma Pazarı'ndaki ikramın ardından Alanya Belediyesi hizmet binasında görev yapan personele ve belediyeye gelen vatandaşlara da aşure dağıtıldı. Gün içinde toplam 5 bin kişilik aşure ikram edilerek, muharrem ayının paylaşma ve dayanışma geleneği yaşatıldı.

Programa Başkan Özçelik'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Uyar, Başkan Danışmanı Faruk Konukçu ve belediye meclis üyeleri katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Özçelik kazanın başına geçip vatandaşlara aşure ikram etti - Son Dakika

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