Alanya Belediyesi'nden Zabıta Personeline Seminer Desteği - Son Dakika
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Alanya Belediyesi'nden Zabıta Personeline Seminer Desteği

Alanya Belediyesi\'nden Zabıta Personeline Seminer Desteği

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, personelinin hizmet kalitesini artırmak amacıyla 5 günlük seminer düzenledi. Eğitmenler, zabıtaların iletişim becerilerini geliştirmeyi ve çatışma çözme tekniklerini öğretmeyi hedefliyor.

07.10.2024 11:46  Güncelleme: 11:47
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Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelinin halka sunduğu hizmet kalitesini arttırmak için 5 gün sürecek seminer takvimi düzenlendi. Zabıta ekiplerinin vatandaşla olan iletişiminde sorunları daha profesyonel yaklaşımlarla çözüme ulaştırması hedefleniyor.

Alanya Belediyesi personelinin vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmesi adına kurum içi personel eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda zabıta personeline yönelik 5 günlük bir seminer takvimi düzenlendi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ortaklığında, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konferans Salonu'nda düzenlenecek seminerlerde Zabıtalar İçin İkna Psikolojisi ve Çatışma Çözme Becerisi, Etkili İletişim Becerisi, Beden Dili, Halkla İlişkiler, Öfke Yönetimi, Nezaket ve Görgü Kuralları konuları ele alınıyor. Eğitimler, ALKÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Uslu, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Gök, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sosyolog Fatih Uslu gibi alanında uzman eğitimciler tarafından verilecek. Seminerde, zabıta personelinin halka sunduğu hizmet kalitesini arttırmak, vatandaşlarla olan iletişimde sorunları daha profesyonel yaklaşımlarla çözüme ulaştırmak, stres ve öfke yönetimini sağlamak ve etkili karar alma konularında bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca iletişim, beden dili, empati-sempati, ikna, nezaket ve görgü kuralları gibi konular da ele alınacak.

İlk seminer gerçekleştirildi

Hafta boyunca devam edecek seminerlerden ilki bugün gerçekleştirildi. Zabıta Müdürlüğü personeline, 'Zabıtalar İçin İkna Psikolojisi ve Çatışma Çözme Becerisi' eğitimi verildi. İki oturum halinde gerçekleşen seminere Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal ve zabıta personeli katıldı. ALKÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Uslu tarafından verilen eğitimde; Zabıtalar İçin İkna Psikolojisi Nedir, Çatışma Çözme Nedir, Çatışma Çözme Becerileri Neden Önemlidir, Temel İkna Teknikleri ve Etkileri, Önce Küçük Sonra Büyük Tekniği, Sadece O Değil Tekniği, Evet-Evet Tekniği, Acaba Değil Hangi Tekniği, Soruya Soruyla Yanıt Verme Tekniği, Yer Etme Tekniği gibi pek çok konu detaylı olarak anlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alanya Belediyesi'nden Zabıta Personeline Seminer Desteği - Son Dakika

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