Alanya Belediyesi, Pençe-Kilit Operasyonu Şehitleri Nedeniyle Yılbaşı Etkinliklerini İptal Etti

Alanya Belediyesi, Pençe-Kilit Operasyonu sırasında 12 askerin şehit olması üzerine yılbaşında düzenlenecek etkinlikleri ve havai fişek gösterisini iptal etme kararı aldı.

Alanya Belediyesi, Irak'ta 6, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimizin şehit olması nedeniyle yaşanan acılara saygı gerekçesiyle Yılbaşı Festivali'nde gerçekleşecek konserlerin iptal edildiğini açıkladı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili hemşehrilerimiz; hepimizi derinden üzen şehit haberleri nedeniyle, belediyemiz tarafından düzenlenecek olan tüm yılbaşı etkinlikleri ve havai fişek gösterileri iptal edilmiştir. Kahraman şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum." - ANTALYA