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Alanya Belediyesi, Pençe-Kilit Operasyonu Şehitleri Nedeniyle Yılbaşı Etkinliklerini İptal Etti - Son Dakika
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Alanya Belediyesi, Pençe-Kilit Operasyonu Şehitleri Nedeniyle Yılbaşı Etkinliklerini İptal Etti

Alanya Belediyesi, Pençe-Kilit Operasyonu sırasında 12 askerin şehit olması üzerine yılbaşında düzenlenecek etkinlikleri ve havai fişek gösterisini iptal etme kararı aldı. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, tüm hemşehrilerine başsağlığı dileklerini iletti.

Alanya Belediyesi, Pençe-Kilit Operasyonu Şehitleri Nedeniyle Yılbaşı Etkinliklerini İptal Etti
28.12.2023 - 16:00,
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Alanya Belediyesi, Pençe-Kilit Operasyonu sırasında 12 askerin şehit olması üzerine yılbaşında düzenlenecek etkinlikleri ve havai fişek gösterisini iptal etme kararı aldı.

Alanya Belediyesi, Irak'ta 6, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimizin şehit olması nedeniyle yaşanan acılara saygı gerekçesiyle Yılbaşı Festivali'nde gerçekleşecek konserlerin iptal edildiğini açıkladı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili hemşehrilerimiz; hepimizi derinden üzen şehit haberleri nedeniyle, belediyemiz tarafından düzenlenecek olan tüm yılbaşı etkinlikleri ve havai fişek gösterileri iptal edilmiştir. Kahraman şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum." - ANTALYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Alanya Belediyesi, Pençe-Kilit Operasyonu Şehitleri Nedeniyle Yılbaşı Etkinliklerini İptal Etti - Son Dakika
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