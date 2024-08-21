Alanya Belediyesi Sünnet Organizasyonu Başladı - Son Dakika
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Alanya Belediyesi Sünnet Organizasyonu Başladı

Alanya Belediyesi Sünnet Organizasyonu Başladı

Alanya Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği sünnet organizasyonun Ağustos Ayı etkinliği başladı. Üç gün süreyle toplam 120 çocuk sünnet edilecek.

21.08.2024 15:46  Güncelleme: 15:48
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Alanya Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği sünnet organizasyonun Ağustos Ayı etkinliği başladı. Üç gün süreyle toplam 120 çocuk sünnet edilecek.

Alanya Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği sünnet organizasyonu, Tevfik Hoca Evi Polikliniği'nde devam ediyor. 1 yaş altı ve 6 yaş üstü çocukların sünnet ettirilmesi için başvurular 1 Temmuz itibariyle başlamıştı. Ailelerden gelen talepler doğrultusunda organizasyonun Ağustos ayı etkinliği başladı. Üç gün boyunca günde 40 olmak üzere toplam 120 çocuk, Belediye sağlık ekipleri ve uzman personel tarafından hijyenik bir ortamda sünnet edilecek. Anne ve babaların yanı sıra nine ve dedeler de torunlarının mutlu gününe ortak oldu. Sünnet olan çocuklara hediye olarak çeşitli oyuncaklar verildi.

"600'den fazla çocuk sünnet edildi"

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan, organizasyona katılarak ailelerle bir araya geldi. Okullar açılmadan önce bu yılın son etkinliğini gerçekleştirdiklerini belirten Doğan, "Gelecek yıl ara tatil döneminde bir kez daha çocuklarımızı sünnet ettireceğiz. Ayrıca dar gelirli aileleri başvuru yaptıkları zaman polikliniğe yönlendirerek ücretsiz olarak çocuklarını sünnet ettirme imkanı sağlıyoruz. Bu yıl sayıyı biraz daha katlayıp, 600'den fazla çocuğumuzu sünnet ettirdik" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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