Alanya'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem: Kaymakam'dan Açıklama - Son Dakika
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Alanya'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem: Kaymakam'dan Açıklama

Alanya\'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem: Kaymakam\'dan Açıklama

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, 4.5 büyüklüğündeki depremin Alanya Kalesi açıklarındaki konumundan kaynaklandığını belirtti. Deprem, Alanya ve çevresinde panik yarattı. Vatandaşlar, yaşanan sarsıntıyla kendilerini dışarı attı.

03.01.2025 21:49  Güncelleme: 21:57
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Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, 4.5 büyüklüğündeki depremin yoğun olarak hissedilmesinin nedeninin Alanya Kalesi açıklarında ve ilçe merkezine yakın olmasından kaynaklandığını söyledi.

AFAD, Antalya Körfezi Alanya açıklarında yaşanan 4.5 büyüklüğündeki depremin derinliğini 7 kilometre olarak açıkladı. Evde depreme yakalanan vatandaşlar kendilerini panikle dışarı attı. Depremin ardından sokaklara çıkan vatandaşların korku ve endişeleri yüzlerinden okundu.

Depremle ilgili açıklama yapan Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "Öncelikle bugün yaşanan deprem dolayısıyla Alanyalı hemşerilerimize ve depremi hisseden çevre ilçelerdeki hemşerilerimize geçmiş olsun demek istiyorum. Saat 16.51 civarında AFAD'ın verisine göre 4,5 şiddetinde bir deprem yaşadık. Alanya'nın bütün mahallerinde başta merkez olmak üzere batısındaki doğusundaki mahmutlara konağa kadar yoğun bir şekilde hissedildi bunun en büyük sebebi Alanya Kalesi'nin açıklarında olması ve kent merkezine yakın bir yerde olması Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Büyükşehir ekipleri ve Alanya Belediyesi ekipleri ile bütün ekipler ile birlikte iletişime geçtik. Arkadaşlar alanda araştırma yapıyorlar. Şu an bize ulaşan itfaiyede dahil olmak üzere herhangi bir olumsuzluktuk söz konusu değil" şeklinde konuştu.

Öte yandan depreme iş yerinde yakalanan Ramazan Aslan isimli vatandaş ise, "O an dükkandaydık çok sallandık gibi geldi bize şiddeti çok vardı çok korktuk Rabbim beterinden korusun. Alanya'daki binaların yenilenmesi lazım çünkü çok eski bir yapı sistemi var" dedi.

Pastahane de çalışan bir vatandaş ise, "Ben vitrinde pasta düzeltirken kütürtü şeklinde bir ses geldi, bütün esnaf dışarı koştu. Sandık ki binanın yarısı çatladı" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alanya'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem: Kaymakam'dan Açıklama - Son Dakika

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